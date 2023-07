TRY/USD: Wisselkoersen Turkse lira naar USD en pond oververkocht

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De meedogenloze daling van de Turkse lira nam deze week af toen staatsbanken hun steun in de forexmarkt hervatten. De wisselkoers van de Turkse lira naar de USD (TRY/USD) schommelde op 0,038, terwijl de koers van de lira naar het pond (TRY/GBP) op 0,030 stond. In totaal is de valuta de afgelopen 12 maanden met meer dan 39% gedaald.

Inflatiegegevens Turkije in het verschiet

De Turkse lira heeft de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend doorgemaakt, terwijl sommige delen van de economie het goed deden. Zo is de toerismesector booming, met een zwakke lira die buitenlanders helpt koopjes te vinden.

Maandag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de PMI voor de verwerkende industrie in juni steeg tot 51. Een PMI-waarde van 50 en hoger is een teken dat de sector nog steeds groeit. Aanvullende gegevens toonden aan dat de Turkse detailhandelsverkopen in april met 0,9% zijn gestegen.

Het meest recente nieuws betreft de Turkse lira was dat banken zijn begonnen in te grijpen op de forexmarkt. Volgens Bloomberg verkochten banken tegen de middag maar liefst $1 miljard om de valuta te ondersteunen.

Vooruitkijkend zullen de volgende belangrijke katalysator voor de Turkse lira de komende inflatiecijfers zijn die voor donderdag zijn gepland. Economen zijn van mening dat de algemene consumentenprijsindex (CPI) licht is gedaald van 39,47% in juni. Het piekte op ongeveer 90% in 2022. Op MoM-basis verwachten analisten dat de inflatie is gestegen tot 4,84%.

De inflatiecijfers komen enkele dagen nadat de Turkse centrale bank haar rentebesluit heeft bekendgemaakt. Het besloot in juni de rente te verhogen tot 15% toen het zijn strijd tegen de inflatie hervatte. Economen verwachten dat de bank met meer dan 20% zou stijgen.

De uitdaging voor de lira is dat veel mensen in Turkije en internationale investeerders hun interesse in de munt hebben verloren. Als zodanig zal de valuta waarschijnlijk blijven dalen zolang Erdogan president is. Bovendien is het de afgelopen vijf jaar al met meer dan 80% gedaald.

Verwachting Turkse lira naar USD

TRY/USD-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de TRY/USD de afgelopen maanden in een sterke bearish trend zat. Het is onder alle voortschrijdende gemiddelden gezakt, terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder het oversold-niveau is gezakt.

De Turkse lira ten opzichte van USD en GBP zal waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende sleutelniveau op respectievelijk 0,035 en 0,025.