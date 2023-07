Caixin China PMI cijfers suggereren dat “het herstel nog geen stabiele basis heeft gevonden”

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

Na de lauwe PMI-cijfers van de regering die vorige week werden vrijgegeven, zijn de PMI gegevens van Caixin China sinds mei 2023 gematigd.

Caixin China Algemene samengestelde PMI

In de laatste release van Caixin daalde de gecombineerde maatstaf van bedrijfsactiviteit (inclusief diensten en productie) van een hoogste punt in 29 maanden van 55,6 in mei 2023 naar 52,5 in juni 2023.

Hoewel dit de zesde achtereenvolgende expansieve meting was, was het de zwakste dit jaar en zakte het onder het niveau van januari 2023.

Net als de NBS-cijfers van de regering die vorige week werden vrijgegeven, stelde de verwerkende industrie teleur. De dienstensector bleef groeien, maar in een aanzienlijk trager tempo.

In de verwerkende industrie hadden zowel het scheppen van banen als het optimisme in juni 2023 te lijden.

Dr. Wang Zhe, Senior Economist bij Caixin Insight Group, reageerde op de laatste gegevens:

Een hele reeks recente economische gegevens suggereert dat het herstel van China nog geen stabiele basis heeft gevonden, aangezien er nog steeds prominente kwesties zijn, zoals een gebrek aan interne groeibevorderende factoren, een zwakke vraag en afnemende vooruitzichten.

Nieuwe orders bevonden zich in expansief gebied, maar daalden tot een dieptepunt in vijf maanden, terwijl de totale werkgelegenheid een opleving kende, gedreven door de groei van de dienstensector.

Interessant is dat de gemiddelde inputkosten voor het eerst in meer dan drie jaar een dalende tendens vertoonden, terwijl de outputkosten voor de derde achtereenvolgende maand lager uitvielen, wat wijst op de mogelijke opkomst van deflatoire druk.

Caixin China Algemene diensten PMI

De dienstensector was het baken van optimisme in het post-covid Chinese economische herstel en groeide voor de zesde achtereenvolgende maand.

De maatstaf markeerde echter het zachtste groeitempo in vijf maanden, met een daling tot 53,9, een daling ten opzichte van 57,1 in mei 2023, en presteerde onder de verwachtingen van 56,2 zoals gerapporteerd door Investing.com.

Dit wijst op een verlies aan momentum in de Chinese economie na de heropening en opheffing van ernstige gezondheidsbeperkingen, en kan het herstel bedreigen.

Bron: Caixin; Investing.com

Zoals opgemerkt in een eerder stuk over de NBS PMI-cijfers van vorige week:

… lijkt plaats te maken voor de realiteit van een zwakkere consument… een weerspiegeling van een minder enthousiaste consument die vooruit gaat.

De bedrijvigheid en nieuwe orders groeiden allebei aanzienlijk trager dan in mei, omdat sommige bedrijven meldden dat de marktvraag achterbleef bij de interne prognoses.

De inflatie van de inputkosten bleef onder de ‘reekstrend’, terwijl de outputkosten vast bleven.

Het aantal nieuwe bestellingen bleef voor de zesde maand op rij toenemen (dwz bleef boven de 50), maar nam aanzienlijk af en bereikte het laagste niveau sinds december 2022.

In de tussentijd was de export robuust, maar ook gedaald tot de zwakste sinds januari 2023.

Zoals opgemerkt in de NBS PMI-gegevens van vorige week, waren de externe vraag, toerisme en reizen belangrijke drijfveren voor de groei van diensten na de heropening, maar lijken nu zonder stoom te komen te zitten.

Interessant is dat de 12-maands indicator voor het ondernemersvertrouwen voor het eerst in vijf maanden verbeterde, aangezien de exportomstandigheden verbeterden, bedrijven een toename van nieuwe orders verwachtten en markten uitkeken naar een uitrol van ondersteunende maatregelen door de overheid.

De werkgelegenheid bleef stijgen en bleef boven de 50, en volgde de sterkste stijging in drie maanden, dankzij het positieve sentiment in de sector.

De gemiddelde inputkosten voor alle diensten waren aanzienlijk steviger en bleven voor de 36e maand op rij boven de 50, doordat de toegevoegde werkgelegenheid de arbeidskosten deed stijgen, terwijl de outputkosten voor de 14e maand op rij expansief waren.

De inputkosten stegen het afgelopen jaar echter sneller dan de stroomafwaartse prijzen, wat mogelijk een teken is van de relatieve zwakte van de vraag.

Volgens het rapport:

…(bedrijven) gaven aan dat inspanningen om concurrerend te blijven hun algehele prijszettingsvermogen hadden beperkt (ondanks hoge bedrijfskosten).

In een reactie op de samengestelde gegevens schreef Zhe:

In de toekomst is sterkere beleidsondersteuning op macroniveau nodig, samen met een hogere uitvoeringsefficiëntie vanuit microperspectief, om ervoor te zorgen dat het beleid rechtstreeks ten goede komt aan de marktspelers en zo de werkgelegenheid en de marktverwachtingen versterkt.

Aankomende gegevens

Economen en waarnemers uit de sector zullen aandacht besteden aan de publicatie van het BBP over het tweede kwartaal van de Chinese overheid, die later deze maand wordt verwacht.