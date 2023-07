Analyse USD/PKR: stijging Pakistaanse roepie kan van korte duur zijn

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van USD/PKR zakte terug naar het laagste niveau sinds 5 maart, toen beleggers nadachten over de recente reddingsovereenkomst van het IMF. De prijs van USD naar Pakistaanse roepie werd verhandeld op 275,38, wat veel lager was dan het hoogste punt van dit jaar op 297,12.

De Pakistaanse roepie loopt nog steeds gevaar

Een van de belangrijkste punten in het forexnieuws kwam onlangs toen Pakistan een akkoord bereikte met het Internationaal Monetair Fonds. De deal houdt in dat het land een lening van $3 miljard zal ontvangen waardoor het niet in gebreke zou kunnen blijven.

Zoals ik al eerder heb geschreven, zou het land de ergste economische crisis van de moderne tijd hebben doorgemaakt als het in gebreke zou blijven. De lening geeft de overheid dus meer ruimte om een herstel door te voeren.

Ondanks dit alles ben ik van mening dat de kracht van de Pakistaanse roepie een overdreven reactie is en dat deze van korte duur zal zijn. Ten eerste blijkt uit gegevens dat de meeste landen die reddingsoperaties van het IMF ontvangen, nog een tijdje onder vuur blijven liggen.

Zo blijft de Srilankaanse roepie ondanks de reddingsoperatie van een paar jaar geleden dicht bij het dieptepunt.

Verder is Pakistan nog steeds niet uit de problemen, aangezien het de komende jaren miljarden looptijden heeft. Het heeft vanaf deze maand een schuldaflossingsmuur van $25 miljard. Als zodanig zijn analisten van mening dat de reddingsfondsen niet voldoende waren. In een notitie schreven analisten bij Fitch:

“Hoewel het IMF waarschijnlijk garanties zocht en kreeg voor dergelijke financiering, bestaat het risico dat deze onvoldoende zou blijken te zijn, vooral als de tekorten op de lopende rekening weer groter worden.”

Het andere grote risico voor Pakistan is dat de vraag naar zijn goederen internationaal daalt. Uit de meest recente gegevens bleek dat de export van het land in juni met 19% is gedaald, de 10e achtereenvolgende daling. Ook de invoer is gedaald als gevolg van de gedevalueerde munt.

Voorspelling USD/PKR

USD/PKR-grafiek door TradingView

De USD ten opzichte van de Pakistaanse roepie maakte een bearish uitbraak na de reddingsovereenkomst van het IMF. Voor de uitbraak had het paar een hoofd-schouderpatroon gevormd, wat meestal een bearish teken is. Het paar is gezakt tot onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Verder is de huidige prijs van belang omdat deze op 6 februari het hoogste niveau was. De MACD is onder het neutrale punt gezakt. Daarom vermoed ik dat de prijs van USD/PKR zal herstellen naarmate het enthousiasme van de reddingsoperatie afneemt. Als zodanig geloof ik dat het paar het volgende belangrijke weerstandsniveau op 287 opnieuw zal testen.