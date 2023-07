Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

India’s Nifty 50-index steeg naar een recordhoogte toen investeerders de groeiende rol van de economie van het land toejuichten. De index, die de grootste bedrijven in India volgt, steeg naar een hoogtepunt van ₹19.410. Evenzo steeg de BSE Sensex-index naar ₹65.507. De twee blue-chip indices zijn dit jaar met meer dan 14% gestegen vanaf het laagste niveau.

Indiase aandelenrally houdt aan

De indices Nifty 50 en BSE Sensex hebben het dit jaar goed gedaan, aangezien de instroom naar de Indiase markt aanhoudt. Gegevens gepubliceerd door UNCTAD toonden aan dat India wereldwijd een van de grootste ontvangers van buitenlandse directe investeringen (FDI) was.

Beleggers voelen zich aangetrokken tot de groeiende rol van India in de wereld en de herstellende economie. India is zijn rol als beste alternatief voor China blijven spelen. Als gevolg hiervan heeft het land veel fabrikanten ontvangen die risico’s uit China nemen. In juni verbeterden de betrekkingen tussen India en de VS na het bezoek van Narendra Modi.

Tata Motors was dit jaar het best presterende aandeel van de Nifty 50-index. Het aandeel is met meer dan 52% gestegen doordat beleggers de ommekeerstrategie van het bedrijf toejuichen. De koers van het ITC-aandeel is dit jaar met meer dan 42% gestegen, waarmee het de op één na beste speler is. ITC is een toonaangevend conglomeraat dat aanwezig is in verschillende sectoren.

Aandelen van Baja Auto zijn met 34% gestegen. Andere topcomponenten van de Nifty 50-index zijn onder andere Dr. Reddy’s Laboratories, Britannia Industries, Power Grid Corporation en Titan Company. Al deze aandelen zijn met meer dan 20% gestegen.

Aan de andere kant zijn de belangrijkste achterblijvers in de Nifty 50-index Adani Enterprises, Hindalco Industries, Infosys en Adani Power. Al deze aandelen zijn dit jaar met meer dan 10% gekelderd,

Wat betreft de BSE Sensex-index, zijn ITC, Dr. Reddy’s, UltraTech Cement, Larsen & Toubro en Nestle de beste presteerders.

Voorspelling Nifty 50-index

Handige 50 grafiek door TradingView

In mijn laatste artikel over de Nifty 50- en Sensex-indices merkte ik op dat de twee meer voordeel hadden als de eerste het weerstandsniveau van ₹18.888 overschreed. Ik schreef ook dat de twee indices een nauwe correlatie met elkaar hadden.

Nu, zoals hierboven weergegeven, is de Nifty-index boven dit weerstandsniveau gestegen, wat de bovenkant was van het patroon van de beker en het handvat. De index blijft boven alle voortschrijdende gemiddelden en de Ichimoku-wolk. Oscillatoren zoals de MACD en de Relative Strength Index (RSI) zijn blijven stijgen.

Daarom zal de index waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende sleutelniveau op ₹20.000. Een beweging onder ₹19.000 maakt de bullish weergave ongeldig. Als dit gebeurt, zal de Sensex-index stijgen tot meer dan ₹66.000.