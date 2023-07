USD/SGD vormt stijgende driehoek nu economie van Singapore vertraagt

De wisselkoers van het paar USD/SGD bewoog zijwaarts nu beleggers de kracht van de economie van Singapore beoordelen. Het pair handelde op 1.3515, een paar punten boven het laagste punt van dit jaar op 1.3040. Het blijft scherp onder het hoogste punt van vorig jaar op 1.4491.

Singaporese economie vertraagt

De economie van Singapore heeft het de afgelopen jaren goed gedaan doordat de vraag naar de producten en diensten van het bedrijf sterk toenam. Het land is een favoriete plek geworden voor veel bedrijven in de financiële dienstverlening.

Hedgefondsen en andere vermogensbeheerders in de stad hebben bijvoorbeeld hun beheerd vermogen (AUM) tot een recordhoogte gebracht. De meeste hiervan zijn bedrijven die een goede toegang tot de Aziatische markt willen hebben. Ook kwamen de meesten uit Hong Kong nadat China de strenge veiligheidswet had ingevoerd.

De kracht van de Singaporese economie is zichtbaar in de vastgoedsector. Terwijl commercieel onroerend goed krimpt in belangrijke markten zoals Londen en New York, blijft de vraag in Singapore op een hoog niveau. De bezettingsgraad in het centrale zakendistrict is gestegen tot boven de 94,4%.

Residentieel vastgoed heeft ook een hoge vlucht genomen, waardoor de regering gedwongen werd beperkingen op te leggen aan buitenlanders. Als gevolg hiervan leiden deze maatregelen tot lagere USD-stromen naar de stad. Uit gegevens die deze week zijn gepubliceerd, blijkt inderdaad dat de huizenprijzen voor het eerst sinds 2020 zijn gedaald.

Het hoofd van de Monetary Policy Authority van Singapore verwacht dat de economische groei dit jaar zal vertragen. Hij ziet dat de economie onder haar capaciteit zal draaien. Ook verwacht hij dat de inflatie de komende maanden zal matigen.

De volgende belangrijke katalysator voor het USD/SGD forex-paar zijn de komende Fed-minuten en non-farm payrolls (NFP)-gegevens. De twee gebeurtenissen zullen waarschijnlijk pleiten voor nog minstens twee renteverhogingen later dit jaar.

Technische analyse USD/SGD

USD/SGD-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van de USD naar de Singaporese dollar de afgelopen maanden is gestegen. Toen het steeg, vormde het pair een stijgend driehoekspatroon, waarvan de bovenzijde op 1.3566 lag. Deze prijs viel ook samen met het Fibonacci Retracement-niveau van 38,2%.

Het paar USD/SGD is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Daarom zal het pair de komende dagen waarschijnlijk een bullish breakout doormaken. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken het 50% retracementniveau op 1.3765.