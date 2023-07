Analyse USD/CAD voorafgaand aan banenrapport Amerikaanse NFP en Canada

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van USD/CAD maakte een sterke comeback na de sterke economische cijfers uit de VS. Het paar steeg naar een hoogtepunt van 1.3373, het hoogste niveau sinds 12 juni van dit jaar. Het is met meer dan 1,88% gestegen vanaf het laagste punt dit jaar.

Rente op Amerikaanse obligaties schiet omhoog

Het grootste USD-nieuws was het sterke banenrapport van ADP. Uit het rapport bleek dat de particuliere sector in juni meer dan 459.000 banen creëerde. Als gevolg hiervan stapten beleggers over op de veiligheid van de Amerikaanse dollar, omdat ze meer renteverhogingen door de Fed voorspelden.

Beleggers dumpten ook Amerikaanse staatsobligaties, waardoor het rendement van de 2-jaars obligaties naar het hoogste niveau in meer dan 16 jaar steeg. De rendementen op kortere en langere termijn obligaties stegen eveneens, terwijl de inversie terugviel tot het laagste niveau in tien jaar. Amerikaanse aandelen kelderden, waarbij de Dow Jones 500 punten wist te wissen.

Andere recente Amerikaanse cijfers waren sterk, wat aangeeft dat de recente renteverhogingen de economie niet snel genoeg vertragen. Donderdag bleek uit gegevens dat de aanvankelijke werkloosheidsaanvragen daalden, terwijl de ISM niet-productie-PMI stabiel boven de 50 bleef.

Het consumentenvertrouwen in de VS is in juni gestegen, terwijl de huizensector de afgelopen maanden behoorlijk sterk is gebleven.

Het volgende belangrijke forexnieuws zullen de komende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP) -gegevens zijn. Economen zijn van mening dat de economie in juni meer dan 225.000 banen heeft opgeleverd, terwijl het werkloosheidspercentage in de loop van de maand is gedaald tot 3,6%.

Het andere nieuws om in de gaten te houden is het banenrapport van Canada. Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat uit de gegevens blijkt dat het werkloosheidspercentage licht is gestegen tot 5,3%, aangezien de economie in juni 20.000 banen heeft toegevoegd.

De implicatie van een dergelijk rapport is dat de Bank of Canada (BoC) zal blijven pauzeren wanneer het op 12 juli van dit jaar bijeenkomt.

Voorspelling USD/CAD

De wisselkoers van USD/CAD heeft de afgelopen dagen een sterke bullish comeback gemaakt. In deze periode is het erin geslaagd om het belangrijke weerstandsniveau op 1.3302 om te zetten in een ondersteuning. Deze prijs was het laagste punt in april.

Het pair heeft een omgekeerd hoofd-schouderpatroon gevormd en is boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 periodes geëvolueerd. Tegelijkertijd bereikte de Relative Strength Index (RSI) het overboughtniveau van 80.

Daarom vermoed ik dat het pair zich zal terugtrekken en de belangrijke support opnieuw zal testen op 1.3300. Het zal dan de bullish trend hervatten als dit gebeurt.