Crypto stap van BlackRock heeft implicaties voor Chancer

Terwijl cryptomarkten met een dip reageren op een bredere vrees voor renteverhogingen en tegenwind door de regelgeving in de sector, is het sentiment nog steeds overwegend positief na de opmerkingen van deze week van Larry Fink, de CEO van BlackRock, Inc. (NYSE: BLK).

Ondertussen kijkt Chancer naar de grens van $1 miljoen in de presale, aangezien het cryptoproject tot doel heeft de voorspellende markten te verstoren. Het project is halverwege dat doel, slechts een paar weken na de lancering van de $CHANCER-tokenverkoop.

BlackRock komt naar voren als een belangrijke bullish katalysator

Nadat BlackRock de markten in beroering bracht met zijn recente aanvraag voor een spot Bitcoin ETF, droeg de CEO van het bedrijf bij aan de toenemende bullish impuls door Bitcoin te bestempelen als een internationale asset en digitale dollar.

De opmerkingen van Fink hangen waarschijnlijk samen met het streven van de vermogensbeheerder van $9 biljoen om de eerste spot Bitcoin ETF in de VS op de markt te brengen. Ze kwamen met name nadat Nasdaq het ETF-voorstel van de Wall Street-gigant opnieuw had ingediend, waarbij Coinbase werd genoemd als de crypto-uitwisseling waarmee ze een overeenkomst voor het delen van markttoezicht hebben. [Lees meer in dit artikel].

Tijdens het interview met Fox Business meende Fink dat investeerders Bitcoin zouden kunnen zien als een inflatiehedge. Hij is ook van mening dat verdere digitalisering van goud via Bitcoin goed was voor de markt, aangezien crypto waarschijnlijk een revolutie teweeg zal brengen in het wereldwijde financiële systeem.

Gevolgen voor Chancer?

Waarnemers zeggen dat BlackRock en andere grote financiële bedrijven die op zoek zijn naar een aanwezigheid in crypto, de intrede van institutioneel geld in de sector zouden kunnen stimuleren. Met miljoenen klanten en een wereldwijde aanwezigheid worden de pro-crypto-houding van de bedrijven en het mogelijke succes met een spot-ETF benadrukt als factoren die de volgende bullmarkt kunnen aanwakkeren.

Maar het belangrijkste is de realisatie van de kracht en voordelen van blockchain en cryptocurrency bij het vormgeven van de toekomst van financiën en investeringen. Terwijl blockchain verschillende industrieën verstoort, komt het nut van de onderliggende activa naar voren – waardoor houders veel meer te bieden hebben tijdens de acceptatie.

Chancer is klaar voor dit soort traject gezien de verwachte verstoring van de gokindustrie. En met de bull-cyclus waarschijnlijk in de vroege stadia, zou de $CHANCER-presale een geweldige kans kunnen bieden aan investeerders die het token kopen tegen de huidige lage prijs van slechts $0,01 per token.

Wat is Chancer?

Chancer is een op blockchain gebaseerd platform voor voorspellende markten dat in ontwikkeling is. Het project schetst een nieuw gedecentraliseerd gokmodel dat een revolutie teweeg zal brengen in de branche via een baanbrekende peer-to-peer (P2P) app.

Het verkoopargument van het platform is het gebruik van blockchain-technologie om gebruikers controle te geven over hun gokmarkten. Het verwijdert die macht van gecentraliseerde bookmakers, wat betekent dat gebruikers niet worden geconfronteerd met de beperkingen die traditionele gokplatforms teniet doen.

Een gebruiker op Chancer is zijn eigen ‘huis’, dat de spelregels bepaalt en de markten om aan deel te nemen – wat van alles kan zijn, mits er een duidelijke uitkomst is voor een weddenschap. Het kan wereldwijde sport zijn of de lokale honkbalcompetitie, of verkiezingen, lokale clubactiviteiten enzovoort.

Het $CHANCER-token zal het platform van stroom voorzien en zal draaien op de Binance Smart Chain. De totale voorraad is 1.500.000.000, waarvan 65% beschikbaar is tijdens de presale.

Behalve dat dit token houders toegang geeft tot het ecosysteem, biedt het meerdere manieren waarop houders kunnen profiteren van de utility ervan. Dit omvat een kans om hun voorspellingen te delen met de wereldwijde gemeenschap en het vergroten van potentiële winsten en inzetten om beloningen te verdienen, aangezien ze helpen bij het waarborgen van echte decentralisatie voor het online sociale gokplatform.

Lees hier meer over Chancer.

Is de presale een goed moment om te investeren in $CHANCER?

Een presale biedt investeerders de mogelijkheid om zich in te kopen in een aankomend maar veelbelovend project. Prijzen tijdens de presale zijn meestal sterk verdisconteerd, wat betekent dat investeerders ze krijgen op niveaus die waarschijnlijk 10x of meer lager zijn dan wanneer het token op de beurzen komt.

De presale van Chancer, die nog maar een paar weken duurt, krijgt hierdoor enorme belangstelling van investeerders. Ongeveer 59,3 miljoen $CHANCER is verkocht, waarmee meer dan $593k is opgehaald. Zoals eerder opgemerkt, kost het token momenteel $0,01. De waarde zal echter naar verwachting toenemen gedurende de 12 stadia van de voorverkoop en zal uiteindelijk $0,021 bereiken. Het doel is om 15 miljoen dollar op te halen.

Wil je ook $CHANCER kopen? Ontdek hoe en meer op de presale pagina.