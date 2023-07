Prestige Wealth aandelen: leer van TOP, AMTD en vermijd PWM

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Prestige Wealth Inc (NASDAQ: PWM) haalde donderdag de krantenkoppen toen deze bijna verdubbelde op de eerste handelsdag. De aandelen stegen donderdag naar $5,40, wat een marktkapitalisatie van meer dan $48 miljoen opleverde. Het verdubbelde vervolgens in de pre-market-sessie waar het handelde tegen $10,86.

Herinneringen AMTD en Financial Top

In Hong Kong gevestigde bedrijven hebben er een gewoonte van gemaakt om parabolisch te gaan wanneer ze in de Verenigde Staten noteren. Een paar jaar geleden stegen de AMTD aandelen, waardoor de marktkapitalisatie groter werd dan die van Goldman Sachs.

Meest recentelijk stegen Top Financial aandelen naar meer dan $114 voordat ze naar de huidige prijs van $6,67 daalden. Het is nog steeds onduidelijk waarom deze aandelen het zo goed doen nadat ze naar de beurs zijn gegaan. Mijn mening is dat deze bedrijven de neiging hebben om goed georkestreerde pump-and-dump-schema’s op te zetten waardoor veel investeerders de zak vasthouden.

Prestige Wealth Inc is een ander bedrijf dat deze week grip heeft gekregen toen de aandelen stegen. Om te beginnen is PWM een in Hong Kong gevestigd bedrijf dat oplossingen voor vermogensbeheer en vermogensbeheer biedt.

Volgens zijn profiel helpt het bedrijf zijn klanten bij het identificeren en kopen van oplossingen voor vermogens- en vermogensbeheer. Het profiel voegt eraan toe dat het bedrijf vermogende particulieren bedient in Hong Kong en het vasteland van China.

Vermijd de aandelenkoers van Prestige Wealth

Er zijn drie belangrijke redenen waarom je aandelen van PWM zou moeten vermijden. Ten eerste suggereert de geschiedenis dat deze pompen de neiging hebben om af te brokkelen, waardoor veel detailhandelaren de zak vasthouden. In de onderstaande grafiek zien we dat de aandelenkoersen van AMTD en Top Financial allemaal zijn gedaald nadat ze in hun eerste dagen parabolisch waren geworden. Daarom is de kans groot dat Prestige Wealth aandelen hetzelfde zullen doen.

TOP Financial en AMTD aandelenkoersen

Ten tweede is er weinig bekend over Prestige Wealth en haar bedrijfsvoering. In september vorig jaar had het bedrijf bijvoorbeeld slechts $702.000 aan beheerd vermogen. De inkomsten en inkomsten zijn voorlopig niet goed bekend. De investor relations van de website bieden geen zinvolle bronnen over de financiële middelen.

Ten derde is het altijd belangrijk om te beleggen in bedrijven die je goed begrijpt. In het geval van Prestige heeft het niet meer details verstrekt over hoe zijn bedrijf werkt en hoe het geld verdient.