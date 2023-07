USD/CNY: Vooruitzichten voor renminbi dalen nu inflatie in China afneemt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/CNY bleef maandag stabiel na de relatief tegenvallende Chinese consumentenprijsindexcijfers (CPI). Het paar steeg naar een hoogtepunt van 7.2324, het hoogste niveau sinds november vorig jaar.

Inflatie in China daalt

Copy link to section

De wisselkoers USD ten opzichte van Chinese yuan vertoonde dit jaar een sterke bullish trend nu het Chinese economische herstel hapert. De meeste analisten verwachten nu dat het herstel van het land trager zal verlopen dan verwacht.

In een recent rapport hebben analisten van S&P Global hun bbp-prognose verlaagd van 5,5% in februari naar 5,2% in maart. Evenzo hebben degenen bij Nomura hun schatting verlaagd van 5,5% naar 5,1%. Anderen die hun schattingen verlaagden, waren van Goldman Sachs, Standard Chartered en Bank of America.

Meer bewijs van deze vertraging kwam maandag naar voren toen China zwakke consumenten- en producenteninflatiegegevens publiceerde. De totale CPI daalde met 0,1% in juni, de vierde maand op rij dat deze in het rood stond.

De inflatie steeg met 0,0% op jaarbasis, lager dan de mediane schatting van 0,2%. Dit was de langzaamste stijging sinds 2021. Een lager inflatiecijfer is vaak een teken van langzaam economisch herstel.

Het volgende belangrijke nieuws over CNY komt donderdag uit wanneer China de laatste handelscijfers publiceert. Het volume van de export en import van het land is de afgelopen maanden sterk gedaald. In mei verzwakten de uitvoer en de invoer met respectievelijk 7,5% en 4,5%.

De andere katalysator voor de prijs van USD/CNY zullen de komende Amerikaanse consumenteninflatie gegevens voor woensdag zijn. Economen verwachten dat uit de gegevens blijkt dat de totale inflatie in juni is gedaald tot 3,1%, terwijl de kerninflatie is gedaald tot 5,1%.

Voorspelling USD/CNY

Copy link to section

USD/CNY-grafiek door TradingView

De Chinese renminbi zit sinds januari dit jaar in een dalende trend. Op de daily chart is het pair boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gestegen. Het nadert ook het belangrijke weerstandsniveau op 7.3305, het hoogste punt op 1 november vorig jaar.

De Relative Strength Index (RSI) is iets onder het overboughtniveau gezakt. Daarom zijn de vooruitzichten van het paar USD/CNY bullish, met het volgende niveau om in de gaten te houden op 7,3305. Meer upside wordt alleen bevestigd als het paar boven 7.3305 komt.