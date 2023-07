Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/DKK bewoog maandag zijwaarts, toen beleggers reageerden op de laatste gegevens van de Deense consumentenprijsindex (CPI). Het paar trok zich terug naar 6,80, lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 7. Het is met meer dan 12% gezakt onder het hoogste punt in 2022.

De inflatie in Denemarken daalt

Copy link to section

De consumentenprijzen in Denemarken trekken zich terug na een stijging tot 8,9% tijdens de pandemie. De totale consumentenprijsindex is sinds november vorig jaar in alle maanden gedaald. Het bereikte een dieptepunt van 2,9%, het laagste niveau sinds januari vorig jaar.

De consumenteninflatie steeg met 0,30% ten opzichte van een maand eerder, terwijl de nauwlettend gevolgde geharmoniseerde CPI daalde van 2,90% in mei tot 2,40% in juni. De inflatie daalde vooral door de dalende elektriciteits-, gas- en voedselprijzen.

De Deense inflatie is gedaald door de stijgende rente in het land. De Deense centrale bank besloot in juni de rente met 0,25% te verhogen. Het verplaatste de tarieven van 2,85% naar 3,1%.

De Deense centrale bank heeft de neiging om de acties van de Europese Centrale Bank (ECB) te volgen, die recentelijk talloze verhogingen heeft ingevoerd. Daarom is de kans groot dat de bank later deze maand nog een verhoging zal doorgeven.

Economen verwachten dat de Deense economie in de tweede helft van het jaar zal vertragen naarmate de binnenlandse en regionale vraag afzwakt. De economie zwakte in het eerste kwartaal met 0,1% af.

Technische analyse USD/DKK

Copy link to section

USDDKK-grafiek door TradingView

De USD ten opzichte van de Deense kroon zit de afgelopen maanden in een neerwaartse trend. Het is met meer dan 12% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in 2022. Gaandeweg is het paar onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gekomen.

Het paar USD/DKK is gezakt tot onder de dalende trendlijn die in het zwart wordt weergegeven. Deze trendlijn verbindt het hoogste niveau sinds november vorig jaar. Het is ook de schuine zijde van het dalende driehoekspatroon. De onderkant van het patroon is 6.7383.

Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven dalen als de bears erin slagen om onder de steun te komen op 6.7383. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden 6.60.