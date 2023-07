Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van euro naar pond (EUR/GBP) zette dinsdag de neerwaartse trend voort. Het paar zakte naar een dieptepunt van 0.8550, een paar punten onder het hoogste punt van vorige maand op 0.8656. Het is met meer dan 4,8% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

De Britse arbeidsmarkt is nog steeds sterk

Het paar EUR/GBP bevond zich de afgelopen maanden in een sterke bearish trend, terwijl de koers van GBP/USD naar het hoogste niveau in 15 maanden steeg. Het meest recente GBP nieuws waren de laatste Britse banencijfers.

Economische gegevens gepubliceerd door het Office of National Statistics (ONS) toonden aan dat de economie in drie maanden tot mei meer dan 102.000 heeft toegevoegd. Deze toename was een paar punten onder de gemiddelde schatting van 125.000.

De loongroei zette in mei verder door. De gemiddelde verdiensten exclusief bonus stegen met 7,3%, hoger dan de gemiddelde schatting van 7,1%. De gemiddelde verdiensten plus bonus stegen met 6,9%, hoger dan de gemiddelde schatting van 6,8%. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 4%.

Deze cijfers betekenen dat de Britse arbeidsmarkt sterk is en dat veel bedrijven moeite hebben om personeel te vinden. Tegelijkertijd maakt het land een grote crisis door met de kosten van levensonderhoud, met een inflatie van 8,7%.

Daarom verwachten economen dat de Bank of England (BoE) de rentetarieven zal blijven verhogen. De meesten van hen zien de tarieven stijgen met 0,25% tot 5,0%.

Het andere belangrijke nieuws voor het paar EUR/GBP op dinsdag waren de laatste Duitse inflatiecijfers. Volgens het statistiekbureau steeg de totale consumentenprijsindex (CPI) in juni met 0,3%, na een daling met -0,1% in mei. De inflatie steeg met 6,4% op jaarbasis.

Technische analyse EUR/GBP

De koers van EUR naar GBP bevond zich de afgelopen maanden in een bearish neerwaartse trend. Na een piek op 0.8656 in juni, trok het pair zich vorige week terug naar een dieptepunt van 0.8520. Het pair is onder de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden gezakt. Het is gedaald tot onder de Ichimoku Cloud-indicator.

Ondertussen is de MACD-indicator gestegen. Het vormt nu een patroon met dubbele bodem waarvan de halslijn 0,8656 is. Daarom zal er meer nadeel worden bevestigd als de prijs onder de steun op 0,8520 komt. Een beweging onder die steun opent de mogelijkheid dat deze onder de 0,8500 zakt.