Tata Motors aandelenkoers risico/opbrengst wordt ongunstig

De aandelenkoers van Tata Motors (NSE: TATAMOTORS) steeg naar een recordhoogte toen de best presterende Nifty 50-rally doorging. De aandelen stegen naar een recordhoogte van ₹633,05, ongeveer 856% boven het laagste niveau tijdens de pandemie. Het is dit jaar met meer dan 60% gestegen.

Het gaat goed met Tata Motors

Tata Motors, de grootste Indiase autofabrikant, doet het goed met een stijgende vraag naar zijn voertuigen. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van Jaguar Land Rover, maakte deze week zijn financiële resultaten bekend.

Uit deze cijfers bleek dat de omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal met 5% was gestegen. Het verkocht meer dan 3,2 miljoen in het kwartaal dat eindigde in juni. De wereldwijde groothandel in personenauto’s steeg met 8%, terwijl de commerciële tak daalde.

De verkoop van Jaguar Land Rover steeg tot 93.253 doordat de vraag naar luxe voertuigen stabiel bleef. Ondanks de sterke resultaten denken analisten van JP Morgan dat de koers van het aandeel Tata Motors met zo’n 14% zal dalen. De analisten merkten op dat er margerisico’s waren bij de activiteiten van Jaguar Land Rover.

Ondertussen herhaalden analisten van CLSA hun koopadvies voor het aandeel met als doel Rs 690. Ze merkten op dat er nog steeds veel vraag was naar Jaguar Land Rover. De analisten verwachten dat de groothandelsvolumes van het bedrijf met 18% zullen stijgen.

Tata Motors staat voor verschillende uitdagingen. Er zijn bijvoorbeeld tekenen dat de economie vertraagt in de belangrijkste markten, China. Noord-Amerika en het VK. Maandag gepubliceerde gegevens onthulden dat China op weg is naar deflatie, een teken dat de economie aan het verzwakken is.

In de Verenigde Staten zijn er tekenen dat de automobielsector verslechtert door hoge voorraden en hogere tarieven.

Koersprognose Tata Motors

In mei voorspelde ik dat de aandelenkoers van Tata Motors zou blijven stijgen nadat de weerstand van ₹536 naar een ondersteuningsniveau was omgeslagen. Deze voorspelling was juist, aangezien de aandelen de bullish trend hebben voortgezet.

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het Tata-aandeel boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden (MA) is gestegen. Het is ook boven het belangrijkste weerstandspunt op ₹536 gestegen, terwijl de MACD en de Relative Strength Index (RSI) boven de overboughtniveaus zijn gestegen.

Daarom, hoewel de aandelen wat meer opwaarts potentieel hebben, denk ik dat de risico-rendementsverhouding ongunstig wordt, aangezien sommige beleggers binnenkort winst zullen gaan nemen. Als dit gebeurt, kunnen de aandelen de komende weken onder de ₹600 komen.