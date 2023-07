Voorspelling USD/CAD: BoC-tariefbeslissing en preview Amerikaanse inflatiegegevens

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/CAD daalde dinsdag in de aanloop naar de komende Amerikaanse inflatiecijfers en het rentebesluit van de Bank of Canada (BoC). De daling is in lijn met de prestatie van de Amerikaanse dollarindex (DXY), die zich heeft teruggetrokken tot $102. Het zakte naar een dieptepunt van 1.3252, lager dan het hoogste punt van vorige week op 1.3386.

Amerikaanse inflatie en BoC-beslissing

De prijs van USD/CAD zal worden beïnvloed door twee belangrijke items in het forexnieuws deze week. Eerst zullen de VS woensdag de consumentenprijsindexcijfers (CPI) van juni publiceren. Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat de gegevens zullen aantonen dat de inflatie in het land in juni verder is gedaald.

Ze zijn van mening dat de totale consumentenprijsindex (CPI) is gedaald van 4% in mei naar 3,1% in juni, het laagste niveau in maanden. De kerninflatie, exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, daalt naar verwachting tot 5,3%.

Deze cijfers komen een paar dagen nadat de VS de laatste Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens heeft gepubliceerd. In het rapport toonde het Bureau of Labor Statistics (BLS) aan dat de economie in juni meer dan 209.000 banen heeft gecreëerd. Uit een eerder rapport van ADP bleek dat de VS meer dan 400.000 banen creëerde.

Economen rekenen nu een renteverhoging van 0,25% door de Fed later deze maand in. In afzonderlijke verklaringen op maandag zeiden Loretta Mester, Mary Daly en Raphael Bostic van de Fed dat de inflatie te hoog blijft.

Het belangrijkste CAD-nieuws zal het aanstaande besluit van de Bank of Canada zijn. Nu de inflatie in Canada extreem hardnekkig is, verwachten economen dat de bank nog eens een renteverhoging van 0,25% zal doorvoeren. Het zal de rente opdrijven naar het hoogste punt in 22 jaar van 5% in een poging de inflatie, die nu 3,4% bedraagt, te verlagen. In een notitie vertelde een analist aan Reuters:

“Hoewel de gegevens die sinds de vergadering in juni zijn vrijgegeven, suggereren dat de economie aan de marge is afgekoeld, zijn de details uniform sterker. We verwachten dat de BoC de beleidsrente 25 basispunten hoger zal brengen naar 5%.”

Technische analyse USD/CAD

De wisselkoers van USD naar CAD zakte in juni naar een dieptepunt van 1,3115. Sindsdien probeert het terug te stuiteren, waardoor het vorige week 1.3382 bereikte. De koers heeft een stijgend kanaal gevormd dat in groen wordt weergegeven en bevindt zich nu aan de onderkant.

Het paar is iets onder de 25-periode en 50-periode voortschrijdende gemiddelden gegaan, terwijl de MACD naar het neutrale punt is gezakt. Daarom is de kans groot dat het paar zal terugveren als kopers zich richten op de bovenkant van het kanaal op 1.3382. Een beweging onder de onderkant van het kanaal zal de bullish weergave ongeldig maken.