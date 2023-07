Analyse Amerikaanse dollarindex (DXY) voorafgaand aan Amerikaanse CPI cijfers

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van de Amerikaanse dollarindex (DXY) zette zijn neerwaartse trend voort na de milde Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens. Het daalde naar $101,40, het laagste niveau sinds 10 mei. In totaal is de dollar met meer dan 3% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in mei.

Cijfers over de Amerikaanse consumenteninflatie in het verschiet

De Amerikaanse dollarindex is in de uitverkoop gegaan na de milde banencijfers. Gegevens gepubliceerd door het Bureau of Labor Statistics (BLS) toonden aan dat de economie in juni meer dan 209.000 banen heeft toegevoegd. Het bureau verlaagde ook zijn schattingen voor de afgelopen twee maanden.

Het volgende belangrijke nieuws voor USD zal de komende Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) data gepland voor woensdag. Economen verwachten dat uit de gegevens blijkt dat de totale CPI in juni is gedaald tot 3,1%. Als analisten gelijk hebben, is dat het laagste cijfer sinds maart 2021.

De kerninflatie zal naar verwachting stijgen naar 5,0% op jaarbasis. Ze verwachten ook dat het met 0,3% is gestegen ten opzichte van de vorige maand. Dit cijfer zal aanzienlijk hoger zijn dan de doelstelling van de Fed van 2,0%.

Toch verwachten analisten dat de gegevens geen betekenisvolle verandering zullen brengen in de beslissing van de Fed. In een verklaring deze week zei Loretta Mester van de Cleveland Fed dat de Fed de komende maanden de rente moet verhogen aangezien de inflatie scherp hoog blijft. Hetzelfde standpunt werd herhaald door andere Fed-functionarissen zoals Loretta Mester en Mary Daly. In een notitie zei een econoom van Oxford Economics:

“Terwijl een nieuwe renteverhoging in juli de kans op een recessie vergroot, lijken beleidsmakers bereid de afweging te maken. Hun data-afhankelijke benadering betekent dat ze zullen wachten tot ze er absoluut zeker van zijn dat de inflatie op een stevig en duidelijk pad naar 2% zit voordat ze een versoepeling van het beleid overwegen.”

Daarom is er een kans van 90% dat de Fed de rente tijdens de komende vergadering met 0,25% zal verhogen.

Prognose Amerikaanse dollarindex

DXY-grafiek door TradingView

In mijn laatste artikel over de Amerikaanse dollar merkte ik op dat deze een dalend driehoekspatroon had gevormd. Ik voorspelde dat de index een bearish uitbraak zou hebben, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning op $100,84. Deze mening was juist, aangezien de index een sterke bearish uitbraak heeft gemaakt.

De DXY-index is onder de belangrijkste steun gezakt op $101,91, het laagste niveau op 22 juni. Oscillatoren zoals de MACD en de Relative Strength Index (RSI) zijn onder het oversold-niveau gezakt.

Daarom, hoewel de algehele vooruitzichten bearish zijn, vermoed ik dat de index zal herstellen als kopers proberen het belangrijkste weerstandspunt op $101,91 opnieuw te testen. Op de langere termijn zal de index echter waarschijnlijk onder de $100 zakken.