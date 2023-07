Cabernet is koning; veerkrachtige verkopen Sauvignon Blanc laten zien dat markt kiest voor “lichtere, helderdere wijnen”

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

In de meest recente gegevens die door NIQ zijn vrijgegeven over de verkoop van wijn in de detailhandel in de VS voor de maand april 2023, daalden de off-premise tafelwijnen met 2,9% op jaarbasis, voornamelijk aangewakkerd door een daling van 3,6% in de categorie ‘wijn in glas’.

Off-premise tafelwijnverkoop verwijst naar verkoop via veel verschillende verkoopkanalen, waaronder kruidenierswinkels, drogisterijen, massale merchandisers en een selectie van magazijnclubs.

April 2023 verwijst naar de gegevens die zijn verzameld voor de vier weken voorafgaand aan 22 april 2023.

Uit de meest recente gegevens bleek dat de verkoop in alle prijsklassen daalde, behalve in de prijsklasse van $15 – $19,99, die vrijwel ongewijzigd bleef in vergelijking met april 2022.

De algehele daling werd opgevangen door de stijging van de verkoop van wijnkisten, die in dollars met 3,6% toenam.

Met name wijn in kist met een prijs van meer dan $4 per 750 ml waren robuust en verbeterden met 5%.

Volumes

In termen van volume daalde de verkoop van off-premise tafelwijn met 5,9% op jaarbasis en eindigde de maand op 11,2 miljoen kisten van 9 liter.

$4 en meer per doos van 750 ml wijnen waren het enige segment dat een stijging zag, met een stijging van 2,2% gedurende zowel de maand op jaarbasis als het volledige jaar.

Wijnen met een prijs van minder dan $4 en meer dan $25 per fles daalden beide met ongeveer 11% in volume.

De categorie $15 tot $19,99 hield relatief gezien stand, met een verschuiving van 2,2% ten opzichte van april 2022.

52 weken basis

Op jaarbasis daalden de cumulatieve detailhandelsverkopen met 2,7% tot $15,7 miljard, terwijl wijnen met een prijs tussen $4- $10,99 en meer dan $25 daalden met respectievelijk ongeveer 5% en 7,5%.

De categorie $15 tot $19,99 bleef de uitblinker, met een stijging van 1,3% gedurende het jaar.

In termen van volume daalden de detailhandelsverkopen over het hele jaar met 6% tot 149,2 miljoen dozen van 9 liter.

Wit versus rood

Volgens een rapport van Wine Business Analytics gepubliceerd in de Wine Business Monthly’s juli 2023 editie, bleven rode wijnen veel beter verkopen dan witte wijnen, maar de rode Cabernet Sauvignon bleef:

…de beste wijn die wordt verkocht via verkooppunten buiten de winkel…

Ze merkten echter op:

…terwijl de consumentenuitgaven zich na de pandemie aanpassen…witte wijnen blijken veerkrachtig.

In april 2023 daalde de verkoop van rode wijn met 4,7% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, terwijl de verkoop van witte wijn in wezen ongewijzigd bleef.

Voor de periode van 52 weken, die eindigde op 22 april, was de cumulatieve verkoop van witte wijn gelijk op 6,5 miljard dollar.

Dit was een sterke prestatie in vergelijking met de daling van 6% in het voorgaande jaar.

Witte wijnen lieten ook een indrukwekkende prestatie zien ten opzichte van de totale verkoop van rode wijn, die de afgelopen 52 weken met 4,1% daalde en in het voorgaande interval met 8% daalde.

Het rapport voegde eraan toe:

… wijzend op de groeiende omarming van de consument van lichtere, helderdere wijnen.

April 2023

De volgende grafiek toont de verkoopactiviteit voor verschillende wijnen in april 2023, met zowel de detailhandelsverkopen als de jaar-op-jaar groei voor de maand.

Bron: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

Cabernet Sauvignon bleef marktleider, terwijl Chardonnay de categorie witte wijn domineerde.

Sauvignon Blanc kende de hoogste jaar-op-jaar groei van de maand met een stijging van de detailhandelsverkopen met 5,3%.

De witte Pinot Grigio/Pinot Gris was de enige andere categorie die een verbetering zag, met een stijging van 2,2% ten opzichte van de verkopen in april 2022.

Outperformance van witte wijnen over het hele jaar

Het relatieve succes van witte wijnen in het afgelopen jaar kan worden toegeschreven aan een groei van 4,8% in de verkoop van Sauvignon Blanc en een groei van 1,3% in Pinot Grigio/Pinot Gris.

Bron: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

De Cabernet Sauvignon daalde dit jaar met 1,9%, terwijl de cumulatieve verkoop van Chardonnay met 1,1% daalde.

De daling van de cumulatieve 52 weken durende verkoop van roséwijnen nam af van een daling van 13% naar 6,7%.

Gedurende het hele jaar zagen alle andere grote rassen een daling in de detailhandelsverkopen, waarbij Shiraz/Syrah, Zinfandel en White Zinfandel de grootste dalingen noteerden met respectievelijk 12,2%, 8,9% en 8,9%.

Import versus binnenlandse verkoop

De totale wijnimport voor de laatste 52 weken en voor april 2023 bedroeg respectievelijk $4,3 miljard en $327,8 miljoen.

In april 2023 daalde de invoer met 3,0% op jaarbasis, terwijl de cumulatieve invoer in 52 weken met 2,9% daalde.

Italiaanse invoer

Copy link to section

Over het hele jaar waren Italiaanse wijnen goed voor 32,3% van de totale invoer.

De Italiaanse invoer bedroeg 102,8 miljoen dollar voor de maand april 2023 en 1,39 miljard dollar voor de periode van 52 weken eindigend op 22 april.

Op jaarbasis daalden ze beide met respectievelijk 4,6% en 4,2%.

Chili, Nieuw-Zeeland en Portugal zagen hun invoer in april 2023 stijgen ten opzichte van vorig jaar, met een groei van respectievelijk 1,3%, 4,4% en 1,4%.

Voor het volledige jaar vertoonde de cumulatieve invoer uit Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Portugal een positieve groei van respectievelijk 3,8%, 1,9% en 0,7%.

Bron: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

De groei van Argentinië over de afgelopen 52 weken was vrijwel gelijk aan die van april 2023 en dus niet duidelijk zichtbaar in de grafiek.

In het binnenland geproduceerde detailhandelsverkopen

De totale binnenlandse markt voor april 2023 werd geregistreerd op $853,2 miljoen, terwijl dit voor de laatste periode van 52 weken $11,3 miljard bedroeg.

In beide gevallen was de binnenlandse verkoop van wijn 2,6 keer kleiner dan de invoer.

Voor april 2023 en het volledige jaar daalde de binnenlandse verkoop met respectievelijk 2,9% en 2,6%.

Californische wijn

Voor de maand april 2023 vormde de Golden State 90,5% van de binnenlandse verkoopactiviteit voor $772,1 miljoen.

In vergelijking met april 2022 daalde de totale wijnverkoop voor de maand met 2,4%.

De cumulatieve omzet over de afgelopen 52 weken bedroeg 10,27 miljard dollar, een daling met 2,2% sinds de vorige periode.

Ter vergelijking: de detailhandelsverkopen van de Golden State waren 2,4 keer de totale invoer en 7,4 keer de Italiaanse invoer voor het hele jaar.

Alle andere grote staatsproducenten daalden zowel alleen in april als op jaarbasis.

Bron: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

De groei van de jaaromzet in Texas daalde met 10,4% voor zowel de laatste periode van 52 weken als april 2023 op jaarbasis. Daarom is het gegevenspunt niet zichtbaar in de bovenstaande grafiek.

Met aanhoudende bewolking in de plantgebieden zal het groeiseizoen naar verwachting iets achterblijven op schema.

In het post-pandemische tijdperk, met name in Napa Valley, is er een explosie geweest van e-commerce ingeschakelde wijnmakerijen die virtuele proeverijen organiseren om de interesse van klanten te wekken.