Activision Blizzard Inc (NASDAQ: ATVI) won vanochtend meer dan 5,0% nadat de deal van $69 miljard met Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) een grote stap naar voltooiing had gezet.

De Amerikaanse federale rechter verwerpt de motie van de FTC

Dinsdag verwierp een Amerikaanse federale rechter de motie van de FTC voor een noodbevel om te voorkomen dat Microsoft Activision Blizzard overneemt.

De overname is echter niet helemaal uit de lucht, aangezien de Federal Trade Commission in beroep kan gaan tegen de uitspraak bij een federaal hof van beroep. Toch zei Bobby Kotick – de Chief Executive van Activision Blizzard vandaag in een memo aan werknemers:

We zijn optimistisch dat de uitspraak van vandaag een pad aangeeft naar volledige wettelijke goedkeuring over de hele wereld. We staan klaar om met het VK samen te werken om de resterende zorgen weg te nemen, zodat onze fusie snel kan worden afgerond.

In april blokkeerde de Autoriteit voor Mededinging en Markten de deal tussen Microsoft en Activision wegens een bedreiging voor de concurrentie (lees hier meer).

Microsoft’s reactie op zorgen over concurrentie

Tijdens vijf hoorzittingen herhaalde Microsoft Corp dat het van plan is om Activision-games beschikbaar te maken voor een breder publiek.

Daartoe tekende het meerjarige overeenkomsten met Nintendo, Nvidia en Steam. Het stelde zelfs een 10-jarige deal voor om Call of Duty ook op PlayStation te houden. Brad Smith, de president en vicevoorzitter van Microsoft, begroette de beslissing van vandaag en zei:

We zijn dankbaar voor deze snelle en grondige beslissing en hopen dat andere rechtsgebieden zullen blijven werken aan een tijdige oplossing. We doen er alles aan om regelgevende problemen aan te pakken.

Het vonnis komt slechts enkele weken voordat zowel MSFT als Activision Blizzard hun kwartaalresultaten zullen rapporteren.