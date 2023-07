Delta Air Lines rapporteert record Q2: ‘Luchtvaartmaatschappij doet het fantastisch’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) bereikte vanmorgen een recordhoogte sinds het tweede kwartaal.

Delta Air Lines heeft sterke richtlijnen ingeslagen

Aandelen stijgen ook omdat het management zijn vooruitzichten voor het volledige jaar heeft verhoogd vanwege de sterke vraag naar reizen.

Delta voorspelt nu tot $7,0 aan winst per aandeel op $3,0 miljard aan vrije kasstroom in fiscaal 2023. Bij CNBC’s “Squawk Box” zei CEO Ed Bastian:

Het momentum is verder opgebouwd. We hebben een kleine pauze in de brandstofprijzen. Ons team heeft geweldig werk geleverd door de beste inkomsten en de beste winst in de geschiedenis van ons bedrijf te leveren.

De vooruitzichten voor het huidige kwartaal kwamen ook ruim voor op de schattingen van Street. Het aandeel luchtvaartmaatschappijen is nog steeds met ongeveer 15% gedaald ten opzichte van vóór de pandemie.

Delta Air Lines Q2 winst momentopname

De nettowinst bedroeg $1,83 miljard tegenover $735 miljoen een jaar geleden

De winst per aandeel steeg aanzienlijk van $1,15 naar $2,84

Aangepaste EPS gedrukt op $2,68 per aandeel volgens het persbericht

De omzet steeg met 12,7% op jaarbasis tot $15,58 miljard

Consensus was $2,40 per aandeel (aangepast) op $14,95 miljard aan inkomsten

Delta Air Lines verwacht dat de niet-brandstofkosten per eenheid in het derde financiële kwartaal met 1,0% tot 3,0% zullen dalen. Volgens de algemeen directeur:

Afgelopen Memorial Day had de luchtvaartmaatschappij tijdens het lange weekend meer dan 800 annuleringen. Dit vakantieweekend op Memorial Day hadden we er acht. De luchtvaartmaatschappij doet dus fantastisch werk.

Wat viel er nog meer op?

Andere opmerkelijke cijfers in het inkomstenrapport zijn onder meer een toename van 18% in het verkeer en een toename van 17,1% in capaciteit.

De bezettingsgraad verbeterde met 100 basispunten tot 88% versus 87,2% verwacht. CEO Bastian voegde vandaag in zijn CNBC-interview toe:

We zullen wat seizoensinvloeden zien. Maar ik denk dat de internationale handel zal doorgaan, de vraag van het bedrijfsleven zal beginnen aan te trekken. Het wordt dus een sterk vierde kwartaal.

Merk op dat Delta Air Lines haar vooruitzichten voor het afgelopen kwartaal nog maar twee weken geleden had verhoogd, zoals Invezz hier meldde. En vandaag rapporteerde het resultaten die zelfs de bijgewerkte richtlijnen overtroffen.