De aandelenkoers van Cava (NYSE: CAVA) is de afgelopen dagen parabolisch gestegen doordat de vraag naar de aandelen enorm steeg. De aandelen stegen naar een recordhoogte van $52, veel hoger dan het IPO- dieptepunt van $22. Dit maakt het een van de best presterende aandelen in de VS in de afgelopen 30 dagen.

Kunnen deze winsten standhouden?

Cava Group is een snelgroeiend mediterraan fast-casual bedrijf met honderden winkels in het land. De jaaromzet van het bedrijf steeg van $45,4 miljoen in 2016 naar meer dan $564,1 miljoen in 2022.

Analisten verwachten dat de omzet van het bedrijf de komende jaren zal stijgen tot meer dan $1 miljard. De marktkapitalisatie van Cava Group is gestegen tot meer dan $5,6 miljard. Deze rally vindt plaats nu investeerders de groei van het bedrijf vergelijken met die van Chipotle Mexican Grill (CMG), een bedrijf dat nu wordt gewaardeerd op meer dan $60 miljard.

Toch zijn er zorgen over de huidige rally van de aandelenkoers van CAVA. Nadat ik in het verleden naar honderden IPO’s heb gekeken, geloof ik dat deze rally plaatsvindt vanwege de angst om iets te missen (FOMO).

FOMO vindt plaats wanneer veel beleggers, ook institutionele, een aandeel kopen wanneer de prijs stijgt. We hebben FOMO vaak zien gebeuren, ook tijdens de meme stock-razernij van begin 2021.

FOMO-evenementen lopen niet goed af. Bed Bath & Beyond is al failliet gegaan en bedrijven als ContextLogic, Sundial Growers en AMC aandelen zijn ingestort. Daarom vermoed ik dat de aandelen zich de komende weken zullen terugtrekken naarmate het momentum afneemt.

Analisten zijn ook begonnen met het aandeel bullish te bedekken. Analisten van William Blair begonnen hun berichtgeving met een outperform-rating. Andere analisten bij Piper Sandler, Baird, Morgan Stanley, Stifel en Jefferies hebben het aandeel ook opgewaardeerd met een gemiddeld doel van $45.

Voorspelling CAVA aandelenkoers

CAVA-grafiek door TradingView

De uurgrafiek laat zien dat de koers van het Cava Group-aandeel de afgelopen dagen een sterke bullish trend vertoonde. Het is bewogen van het IPO-niveau van $22 naar meer dan $52. Gaandeweg zijn de aandelen boven het belangrijke weerstandspunt op $47,86 gestegen, de hoogste swing op 27 juni.

Daarom vermoed ik, zoals hierboven gewaarschuwd, dat de aandelen zich de komende weken zullen terugtrekken naarmate het bullish momentum afneemt. Als dit gebeurt, zal het aandeel waarschijnlijk dalen en naar het ondersteuningsniveau gaan voor $45.