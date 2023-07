Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Shanghai-index en de Hang Seng stegen donderdag toen beleggers de zwakke economische cijfers uit China negeerden. De Hang Seng-index in Hongkong steeg met 2,60%, terwijl de Shanghai-index met 0,86% steeg.

Inflatie in de VS en vertragende groei in China

Het belangrijkste thema in de markt deze week is de economische vertraging in China en de VS. Er zijn tekenen dat de Chinese economie zich aanzienlijk trager herstelt dan verwacht.

Uit gegevens die deze week werden gepubliceerd, bleek dat de Chinese inflatie in juni tot 0% is gedaald. Als gevolg hiervan is de kans groot dat de inflatie van het land de komende maanden naar de negatieve zone zal gaan. Hoewel de lage inflatie bemoedigend is, zijn er ook tekenen dat een economie aan kracht verliest.

Uit een apart rapport op donderdag bleek dat de export en import van China in juni verder daalden. De export daalde in juni met 12,4%, na een daling met 7,5% in de voorgaande maand. De invoer daalde daarentegen met 6,8% na een daling met 4,8% in mei. Als gevolg hiervan nam het handelsoverschot toe tot $70 miljard.

Analisten zijn van mening dat de Chinese economie het slechter doet dan wat officiële cijfers zeggen. Ze noemen de aanhoudende zwakte op de grondstoffenmarkt en de dalende transportkosten. Zoals ik maandag al schreef, zijn de kosten voor zeescheepvaart gedaald tot het dieptepunt van 2019.

In een recente notitie waarschuwde een bekende analist dat China op weg was naar een balansrecessie. Bij een balansrecessie richten bedrijven en particulieren zich op het verlagen van hun schulden in plaats van op uitgaven. Zo vergeleek hij de Chinese economie met die van Japan, die de laatste tijd stagneert.

Amerikaanse inflatie verzacht

De belangrijkste katalysator voor de Hang Seng en de Shanghai-index zijn de recente Amerikaanse consumenteninflatiecijfers. Zoals we in dit artikel schreven , daalde de inflatie in juni tot 3,0% terwijl de kerninflatie daalde tot 4,8%. Die laatste zakte voor het eerst in maanden onder de 5%.

Daarom betekenen deze cijfers dat de Federal Reserve de komende maanden waarschijnlijk zal gaan draaien, aangezien de arbeidsmarkt ook aan het verzwakken is. Als zodanig is de kans groot dat de renteverhoging van deze maand de laatste is dit jaar.

Wereldwijde indices doen het over het algemeen goed wanneer de Fed versoepelingend wordt. Ten eerste leidt een milde Fed tot een zwakkere Amerikaanse dollar en een risk-on-sentiment in de markt.

De koplopers in de Shanghai-index waren ARTS Group, Dalian Thermal Plant, Fujian Raynen Tech en Cybrid Technologies. Al deze aandelen stegen met meer dan 5%. In Hong Kong waren de grootste verhuizers bedrijven als AIA Group, Alibaba, Alibaba Health Information, ANTA Sports en Baidu. Al deze aandelen stegen met ruim 5%.