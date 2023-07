Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Wells Fargo & Co (NYSE: WFC) rapporteerde vrijdag beter dan verwachte resultaten voor het fiscale tweede kwartaal. Het aandeel is vanmorgen licht gestegen.

Analist reageert op resultaten Wells Fargo

Copy link to section

De financiële dienstverlener schreef zijn sterke kwartaalcijfers toe aan een stijging van de nettorente-inkomsten als gevolg van hogere tarieven en uitstaande leningen.

Wells Fargo sloot het tweede kwartaal af met een netto rente-inkomen van $13,16 miljard – een groei van 29,1% op jaarbasis die ruimschoots hoger was dan de schattingen van Street. Op CNBC’s “Squawk Box” zei Baird-analist David George:

Vanuit winstoogpunt zijn we goed begonnen. Wells Fargo verhoogde de verwachtingen voor rente-inkomsten voor het volledige jaar en boekte naar onze mening behoorlijk goede resultaten in een zeer moeilijke omgeving.

De aandelen van Wells Fargo zijn year-to-date nog steeds ongeveer 10% gedaald.

Voorzieningen voor kredietverliezen bijna verdrievoudigd

Copy link to section

Wells Fargo rapporteerde $1,71 miljard aan voorzieningen voor kredietverliezen, een forse stijging ten opzichte van $580 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Gemiddelde leningen stegen ook met 2,1% in het tweede kwartaal, volgens het persbericht over de inkomsten. Baird’s George voegde toe:

Ik denk dat het belangrijk is om te verwachten dat de kredietwaardigheid zal verslechteren. Maar we zijn van mening dat bankaandelen de komende twee jaar al aan het bakken zijn in een meer draconisch kredietscenario.

Zijn outperform-rating voor Wells Fargo-aandelen komt met een koersdoel van $50, wat vanaf hier een stijging van bijna 15% suggereert.

Opvallende cijfers in het winstrapport van Wells Fargo Q2

Copy link to section

Inkomsten $4,94 miljard tegenover $3,14 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg van 75 cent naar $1,25

De omzet steeg met 20,5% op jaarbasis tot $20,53 miljard

Consensus was $1,16 per aandeel op $20,11 miljard omzet

Wells Fargo constateerde een daling van 6,8% in gemiddelde deposito’s tot $1,35 miljard in het tweede kwartaal. Toch zei UBS-analist Erica Najarian vandaag in een interview met CNBC dat het een van “de beste depositobases” in de banksector heeft.