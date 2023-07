Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Donderdag was een grote dag voor de cryptomarkt.

Rechter Analisa Torres van een Amerikaanse districtsrechtbank oordeelde vandaag dat “XRP” geen beveiliging is – een grote overwinning voor Ripple Labs in de juridische strijd met de Securities and Exchange Commission, zoals Invezz hier meldde.

Ripples nieuws hielp vandaag de cryptoprijzen te verhogen

Slechts enkele uren na de beslissing hervatten zowel Coinbase als Kraken de handel in XRP, dat donderdag bijna in waarde verdubbelde. De ontwikkeling is vooral belangrijk omdat de genoemde SEC-rechtszaak Ripple ongeveer drie jaar lang belegerde.

Maar beter laat dan nooit, hè? De uitspraak in het voordeel van Ripple vandaag diende om hoop te geven aan mensen als Coinbase en Ripple, die momenteel ook het opnemen tegen de Securities and Exchange Commission.

Bitcoin klom boven de $31.500 na de uitspraak van de rechtbank en Ethereum overtrof het psychologisch aanzienlijk $2.000 niveau, wat suggereert dat het optimisme zich over het hele crypto-ecosysteem verspreidt.

Het is daarom denkbaar dat het uiteindelijk ook de opkomende cryptoplatforms zoals Chancer.com ten goede zal komen.

Chancer wil de gokmarkt verstoren

Chancer is een op blockchain gebaseerd gokplatform waarmee je je eigen markt kunt creëren voor sport tot politiek en alles daartussenin.

Het is gericht op het verstoren van weddenschappen en digitale gaming – een markt van $90 miljard die naar verwachting de komende jaren met een samengesteld jaarlijks percentage van 10% zal groeien. De oprichters van Chancer.com voorzien dat het uiteindelijk een gedecentraliseerd netwerk zal worden dat veiliger is dan vergelijkbare netwerken.

Maar het beste is dat dit peer-to-peer gokplatform wordt aangedreven door een native $CHANCER-token. Dat is belangrijk omdat investeren in dit BSC0-token een extra bron van potentiële winst creëert bovenop het maken van en deelnemen aan aangepaste weddenschappen.

$CHANCER is momenteel verkrijgbaar in de presale. Bezoek de projectwebsite hier voor meer informatie en informatie over hoe je erin kunt investeren.

$CHANCER-token kan vanaf hier verdubbelen

Zoals bij elk ander crypto-activum, hangt de waarde van een $CHANCER-token af van vraag en aanbod.

Het project is op 13 juni van start gegaan. In slechts één maand tijd heeft het meer dan $0,75 miljoen opgehaald met de verkoop van het native token. Het is dus redelijk om te zeggen dat de vraagzijde van de vergelijking er sterk uitziet.

Wat nog belangrijker is, zoals hierboven vermeld, is dat het op het moment van schrijven in voorverkoop is en uiteindelijk live zal gaan op de gerenommeerde crypto-uitwisselingen – een evenement dat doorgaans een crypto-token helpt bij het ontgrendelen van zijn volgende stap omhoog.

$CHANCER kost momenteel $0,01 en zal naar verwachting $0,021 waard zijn aan het einde van de voorverkoop, wat in wezen betekent dat het token vanaf hier meer dan kan verdubbelen.

Opmerkelijke katalysatoren voor het Chancer token

Merk op dat het Ripple nieuws van donderdag geen op zichzelf staande katalysator is voor cryptocurrencies. Jacobi Asset Management, na veel vertraging, is nu van plan om dit jaar een Spot Bitcoin ETF in Europa te lanceren, volgens de Financial Times.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan hebben financiële reuzen zoals BlackRock ook in de VS een aanvraag ingediend voor zo’n op de beurs verhandeld fonds, waarvan velen denken dat het de goedkeuring van de SEC zal krijgen, gezien de onberispelijke staat van dienst van de vermogensbeheerder als het gaat om het winnen van een “go ahead”. ” voor ETF’s.

De vraag naar een Spot Bitcoin ETF is belangrijk omdat het de interesse van institutionele beleggers in de crypto-activa aangeeft.

Dan is er natuurlijk de Fed-kaart. Eerder deze week rapporteerde het Bureau of Labor Statistics een inflatie van 3,0% op jaarbasis voor juni, wat in ieder geval enige ruimte creëerde voor de centrale bank om te overwegen of ze inderdaad nog twee keer wil verhogen, zoals het insinueerde.

Naarmate het FOMC soepeler begint te worden met het monetaire beleid, kunnen beleggers zich agressiever richten op risicovolle transacties en dat geldt ook voor cryptocurrencies zoals het $CHANCER-token.

Ten slotte staat het NFL-seizoen voor de deur. De gerelateerde boost voor sportweddenschappen en digitaal gamen zal waarschijnlijk ook meer gebruikers naar Chancer.com drijven.

Om erachter te komen hoe je het $CHANCER-token in een paar eenvoudige stappen kunt kopen, ga naar de website van het project.