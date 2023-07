Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) stegen vandaag bijna 4,0% nadat de farmaceutische kolos zei dat het Versanis Bio zal kopen voor maximaal $1,925 miljard.

Andere financiële details moeten nog worden bekendgemaakt

Copy link to section

De bovengenoemde vergoeding omvat zowel vooruitbetaling als toekomstige termijnen op basis van het behalen van bepaalde mijlpalen, zoals vermeld in het persbericht.

Eli Lilly heeft de financiële details van de overeenkomst verder niet bekendgemaakt. Volgens vice-president Ruth Gimeno:

Door kennis en expertise op het gebied van incretinebiologie bij Lilly te verenigen met diepgaande kennis van activinebiologie bij Versanis, streven we ernaar de potentiële voordelen van dergelijke combinaties voor patiënten te benutten.

Het in New York genoteerde bedrijf zal naar verwachting $1,96 per aandeel verdienen in het huidige financiële kwartaal, tegenover $1,25 per aandeel een jaar geleden.

Waarom koopt Eli Lilly Versanis Bio?

Copy link to section

Lilly koopt Versanis voornamelijk voor “bimagrumab” – een monoklonaal antilichaam dat momenteel wordt getest op obesitas, zowel alleen als in combinatie met Wegovy (Novo Nordisk).

De markt voor geneesmiddelen tegen obesitas zal naar schatting groeien met een samengesteld jaarlijks percentage van 15%. In het persbericht van vandaag zei Mark Pruzanski – de Chief Executive van Versanis Bio:

Lilly is ideaal gepositioneerd om het potentieel van bimagrumab in combinatie met zijn incretinetherapieën te realiseren ten behoeve van mensen met cardiometabolische aandoeningen.

De fusie is onderhevig aan het voldoen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Het beursnieuws komt slechts enkele weken nadat Eli Lilly & Co liet weten dat zijn retatrutide, in een fase 2-studie, hielp om het gewicht gemiddeld met 24,2% te verminderen na 48 weken.