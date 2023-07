USD/SEK daalt na tekenen van divergentie tussen Fed en Riksbank

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/SEK is deze week hard gezakt. Het is de afgelopen zeven opeenvolgende dagen gedaald en is naar het laagste niveau sinds 10 mei gegaan. Het paar is met meer dan 7,21% gecrasht vanaf het hoogste niveau in juni.

Zweedse consumenteninflatie stijgt

De koers van USD/SEK bleef crashen na de laatste gegevens van de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI). Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) daalde de algemene inflatie van 4,1% in mei tot 3,0% in juni.

De kerninflatie daalde van 5,1% in mei naar 4,8% in juni. De kans is dan ook aanwezig dat de inflatie de komende maanden verder zal dalen. Analisten zien de inflatie de komende maanden opschuiven naar de doelstelling van de Fed van 2,0%.

De implicatie hiervan is dat de Fed zal besluiten om renteverhogingen te pauzeren na een verhoging met 0,25% in juni. Trouwens, de non-farm payrolls (NFP)-gegevens van vorige week toonden aan dat de arbeidsmarkt verder verslechterde.

Het andere nieuws over SEK kwam vrijdag toen Zweden de laatste inflatiecijfers publiceerde. Volgens het statistiekbureau steeg de totale consumentenprijsindex van 0,3% in mei naar 1,1% in juni. Economen hadden verwacht dat de cijfers zouden aantonen dat de inflatie was gestegen tot 0,8%.

Deze stijging vertaalde zich in een jaar-op-jaar stijging van 9,3%, hoger dan de mediane schatting van 9,1%. CPI tegen constante rentetarieven steeg met 6,4% op jaarbasis. Deze inflatiecijfers betekenen dat de doelstelling van de Riksbank van 2,0%.

Daarom is de kans groot dat de Riksbank de komende vergaderingen de rente blijft verhogen. De bank verhoogde de rente met 0,25% tot 3,75%. Het heeft de tarieven verhoogd van 0,25% in april 2022.

Technische analyse USD/SEK

De wisselkoers van USD naar SEK bleef deze week dalen. Het kwam onder het belangrijke ondersteuningsniveau op 10.56, het laagste niveau op 19 juni. Tegelijkertijd is het paar onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gezakt. Het vormde een drievoudig toppatroon rond het niveau van 11. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bearish teken.

Het paar USD/SEK is onder het Ichimoku-wolkenpatroon beland. Het is onder de Relative Strength Index (RSI) gezakt en de Stochastic Oscillator is naar het oversold-niveau gegaan. Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning op 10.