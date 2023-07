Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van EUR/USD bleef deze week stijgen toen de Amerikaanse dollarindex (DXY) naar het laagste niveau sinds vorig jaar zakte. Het paar is de afgelopen zeven dagen op rij gestegen en is sinds februari 2022 naar het hoogste niveau gegaan.

Fed en ECB divergentie

Copy link to section

De wisselkoers van EUR naar USD heeft de afgelopen maanden een sterke bullish trend vertoond. Deze rally zette deze maand door nadat de VS een reeks zwakke economische cijfers publiceerde.

Banengegevens toonden aan dat de arbeidsmarkt aan kracht inboete, zelfs toen het werkloosheidspercentage daalde tot 3,6%. De economie voegde in juni meer dan 209.000 banen toe, terwijl het statistiekbureau de schattingen van de voorgaande twee maanden verlaagde.

Ondertussen waarschuwden inflatiegegevens die deze week werden gepubliceerd dat de VS in de komende maanden in deflatie zouden kunnen belanden. Ten eerste toonden Chinese gegevens aan dat de inflatie in juni 0,0% bedroeg en dat de situatie waarschijnlijk zal verslechteren.

In de Verenigde Staten daalden de totale consumentenprijsindex tot 3,0%, vergeleken met de 4,1% van de vorige maand. De index is gedaald vanaf een piek van 9,1% tijdens de pandemie. Als de trend doorzet, is de kans dus groot dat de inflatie binnenkort onder de 2% komt.

Een combinatie van dalende inflatie, zwakke arbeidsmarkt en een omgekeerde rentecurve betekent daarom dat de Fed weinig ruimte heeft om de rentetarieven te blijven verhogen. Ik verwacht dat het deze maand met 0,25% zal stijgen en daarna een strategische pauze zal nemen.

Het paar EUR/USD is gestegen, aangezien het scenario in Europa anders is. Terwijl de inflatie in Spanje onder de 2% is gezakt, zien de meeste landen een sterke inflatoire druk. Daarom moet de ECB nog minstens twee verhogingen doorvoeren.

Technische analyse EUR/USD

Copy link to section

EURUSD-grafiek door TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat het paar EUR/ USD de afgelopen maanden in een sterke bullish trend verkeerde. Het is nu iets boven het belangrijke weerstandsniveau op 1.1104 gekomen, het hoogste punt op 24 april. Het belangrijkste was dat het paar boven het voortschrijdend gemiddelde van 200 weken sprong, wat aangeeft dat kopers nog steeds de touwtjes in handen hebben.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bullish, met het volgende niveau om in de gaten te houden op 1.1500. Een daling tot onder de steun bij 1.1100 zal de bullish weergave ongeldig maken.