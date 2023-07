Chancer presale overtreft $788.000 nu investeerders inzetten op crypto

Er zijn honderden nieuwe projecten in verschillende stadia van ontwikkeling. Dat gezegd hebbende, bieden niet veel marktverstorende platforms die het landschap van een reeds gevestigde en bloeiende industrie kunnen veranderen.

Chancer biedt dat wel – in de vorm van een gedecentraliseerde peer-to-peer (P2P) app die de wereldwijde gokmarkt volledig zal veranderen. Dit is een markt die naar schatting de komende zeven jaar met een CAGR van meer dan 11% zal groeien.

Aanhoudende groei van cryptocurrency krijgt een boost

Crypto was deze week goed bezig, duidelijk gestimuleerd door de aanzienlijke overwinning voor XRP rond de Ripple vs. SEC-zaak. Nu de euforie die door de markten pompte, is vervaagd, heeft de overwinning van Ripple, zij het gedeeltelijk, de industrie weer gestimuleerd.

Te midden van het optimistische sentiment is er het besef van beleggers dat de mogelijkheden en kansen die kunnen komen met meer duidelijkheid over de regelgeving enorm zijn. Velen hebben zich stilletjes gepositioneerd voor wat ooit de grootste bull-cyclus van de markt zou kunnen worden.

Naast de gebruikelijke big cap-munten bieden tal van small caps en voorverkoopprojecten aantrekkelijke rendementsscenario’s. Chancer, dat in presale is en snel uitverkocht raakt, zou een van deze ontsnappingsprojecten kunnen zijn.

Maar wat onderscheidt dit project van de vele projecten die op het punt staan om net op het punt van een bullmarkt te lanceren?

Wat is Chancer?

Kortom, Chancer is een op blockchain gebaseerd gokplatform waarvan het eigen model het volgende groeihoofdstuk voor de gok- en goksector zou kunnen stimuleren.

Volgens de whitepaper heeft iedereen op het platform de kans om te spelen en te winnen volgens hun eigen regels. Gebruikers kunnen hun voorspellingsmarkten creëren op basis van elk evenement met een bepaalbare uitkomst, de kansen instellen en spelen. Geen centrale bookmakers en bovendien kunnen gebruikers familie, vrienden en anderen op het platform uitnodigen via een Share2Earn-functie.

Het is dus niet zomaar een cryptoproject dat op de volgende bullgolf wil rijden, maar een voorspellende markt die is ontworpen om waardeteruggave te zien aan dagelijkse gebruikers. Dit ecosysteem zal worden aangedreven door $CHANCER, een utility-token dat ook andere passieve inkomensmogelijkheden biedt aan houders.

De unieke aanpak van Chancer is aantrekkelijk voor investeerders

Blockchain vormt al de kern van een steeds groter wordende lijst van toepassingen die de wereld veranderen, en Chancer gebruikt deze nieuwe technologie om een echt gedecentraliseerde benadering van de gokmarkt te bieden.

Zoals beschreven in de whitepaper en gemarkeerd in de roadmap, is het doel van Chancer om de controle over te nemen van ‘s werelds grootste gok- en gokplatforms en deze aan individuele gebruikers te geven. Statistieken tonen aan dat steeds meer mensen gedecentraliseerde systemen lucratiever vinden voor investeringsdoelen. Het P2P-wedmodel van Chancer zal waarschijnlijk niet anders zijn.

Ook opmerkelijk is dat het platform niet bedoeld is als een andere gokmarktaanbieder, maar als een sociaal ecosysteem waar gebruikers delen en meer waarde krijgen dan alleen het plaatsen van weddenschappen op evenementen. Beleggers kunnen ook worden aangemoedigd door het feit dat passieve inkomensmogelijkheden worden geleverd met een uitzetfunctie die beloningen biedt in de vorm van het native token $CHANCER.

$CHANCER presale en belangrijke roadmap data

Staat $CHANCER in de rij als investeringsproject voor 2023? Het lijkt waarschijnlijk, gezien de enorme belangstelling, dat de grootste mijlpaal tot nu toe bereikt zal worden: de presale die de komende dagen $1 miljoen zou kunnen opleveren. Het project heeft tot nu toe meer dan $788.000 opgehaald en mikt op $15 miljoen.

De presale prijs van $CHANCER is momenteel $0,01. Het zal in de volgende fase stijgen tot $0,011 en zal blijven stijgen tijdens de tokenverkoop. Momenteel omvatten de koopopties ETH, BNB, USDT en BUSD.

Zodra de presale van Chancer eindigt, wordt het native token beschikbaar op crypto-uitwisselingen. De roadmap suggereert dat $CHANCER in het derde kwartaal van 2023 live zal gaan, te beginnen met een vermelding op het toonaangevende DEX-platform Uniswap en ten minste twee andere grote crypto-uitwisselingen.

De productontwikkeling zal in het vierde kwartaal van 2023 worden voortgezet, waarbij de Chancer-app debuteert met functies voor het maken van markten, virtuele weddenschappen en livestreaming. De lancering van het mainnet wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2024.

Welke factoren kunnen de koers van $CHANCER in de toekomst helpen?

Hoewel het misschien vergezocht lijkt om te zeggen dat Chancer op korte tot middellange termijn 5x of 10x in waarde zou kunnen stijgen, is de uitkomst niet onmogelijk. Veel crypto-edelstenen zijn in de loop der jaren in waarde geëxplodeerd en Chancer’s unieke benadering van een voorspellingsmarkt die naar verwachting een gestage groei zal zien, zou kunnen helpen om dat te weerspiegelen of zelfs te overtreffen.

Voeg aan deze mix de huidige kijk op crypto toe, waar de reguliere focus en acceptatie naar verwachting omhoog zal schieten, met wind in de rug van bijvoorbeeld BlackRock en Fidelity met potentiële goedkeuringen van Bitcoin ETF-aanvragen. Veel landen en jurisdicties, waaronder de Europese Unie via MiCA, bereiden de weg voor goede regelgeving voor.

Met de unieke benadering van weddenschappen en de verwachte groei van crypto, zou Chancer een van de grootste op blockchain gebaseerde projecten kunnen blijken te zijn die in 2023 opduiken. Risico’s zijn er, zoals bij elke investering, vooral als het platform zijn model niet waarmaakt. Het potentieel voor beloning zou echter veel aantrekkelijker kunnen zijn.

