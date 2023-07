Coinbase aandelen kopen na een rally van 100% na de SEC aanklacht?

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Op 6 juni 2023 werd Coinbase, Inc. (NASDAQ:COIN) door de Security and Exchange Commission (SEC) belast met het exploiteren van zijn crypto-activahandelsplatform als een niet-geregistreerde nationale effectenbeurs, makelaar en clearingbureau. Bovendien werden de aanklachten ingediend bij Coinbase die het aanbod en de verkoop van haar staking-as-a-service-programma voor crypto-activa niet registreerde.

Kortom: geen goed nieuws dat een bedrijf wil horen en slecht nieuws voor zijn investeerders.

De aandelenkoers daalde inderdaad en opende de volgende dag na de aankondiging van juni op meer dan $10/aandeel. Maar om welke reden dan ook zagen de meeste beleggers die dip als een koopkans. Als zodanig is de aandelenkoers van Coinbase met meer dan 100% gestegen sinds de SEC het bedrijf beschuldigde van het uitvoeren van een illegale operatie.

Is dit slechts een short squeeze, of stroomt er nieuw geld in de aandelen, in de hoop dat er een deal met de SEC wordt gesloten?

Is het tijd om Coinbase aandelen te kopen?

De aandelenkoers van Coinbase wordt voor het eerst sinds de zomer van 2022 boven $100 per aandeel verhandeld. De rally breidde zich uit nadat een federale rechter oordeelde dat Ripple, een belangrijke cryptocurrency, een zekerheid is bij verkoop aan institutionele beleggers.

Het betekent dat beurzen zoals Coinbase indirect zouden moeten profiteren; het was dus geen verrassing dat de prijs toenam.

YTD is de aandelenkoers van Coinbase +218% gestegen. Maar voordat we te enthousiast worden over de prestaties van dit jaar, moeten we bedenken dat het aandeel in november 2021, dus minder dan twee jaar geleden, boven $330 handelde.

Vandaar dat de recente rally slechts een short squeeze kan zijn, waardoor oudere aandeelhouders de kans krijgen om eruit te stappen.

Technische analyse geeft echter de voorkeur aan meer voordeel. Een groot weerstandsniveau wordt alleen gezien bij $200, dus meer voordeel is mogelijk.

Ook kan men in de afgelopen twaalf maanden een omgekeerd hoofd-schouderpatroon zien ontstaan. Zo’n patroon verschijnt aan het einde van bearish trends, en als de aandelenkoers uiteindelijk boven de $120 wordt verhandeld, dan zou men niet verbaasd moeten zijn als het eerder vroeger dan later zijn hand op het $200-niveau probeert.