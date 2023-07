Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Beazley (LON: BEZ) presteerde dit jaar slechter dan de rest van de markt. Het aandeel is dit jaar met meer dan 15% gedaald, terwijl bedrijven als Aviva en Legal & General met meer dan 7,25% en 10,25% zijn gedaald. Al deze aandelen bleven achter bij de FTSE 100-index.

Beazley vs Aviva, Legal & General, FTSE 100

Groei zet door

Beazley is een toonaangevend bedrijf dat verzekeringsdiensten levert in het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Het levert onder andere diensten zoals luchtvaart, onvoorziene omstandigheden, cyber, gezondheidszorg en internationale managementaansprakelijkheid.

Beazley heeft zijn bedrijf de afgelopen jaren zien groeien. De bruto geboekte premies stegen van meer dan $4,6 miljard in 2021 naar meer dan $5,26 miljard. De netto geschreven premies van het bedrijf stegen tot $3,87 miljard, terwijl de omzet met 4% steeg tot $3,46 miljard. De winst daalde daarna van meer dan $308 miljoen naar $160 miljoen.

Uit de meest recente handelsverklaring bleek dat de brutopremies met 12% zijn gestegen tot meer dan $1,37 miljard. De nettopremies stegen met 24% tot meer dan $1,06 miljard, terwijl de premietarieven voor verlengingsactiviteiten met 10% stegen. De netto-inkomsten uit investeringen stegen tot $104 miljoen.

De omzetgroei van Beazley werd gedreven door eigendomsrisico’s, digitale en cyberrisico’s. De groei werd tenietgedaan door een vertragende groei in divisies in specialistische risico’s en MAP-risico’s.

Het meest recente nieuws omtrent Beazley was een upgrade van AM Best. In een verklaring verhoogde het bedrijf de vooruitzichten voor de lange termijn issuer credit rating (ICR) van stabiel naar positief. Het bevestigde ook de kredietwaardigheid van de Lloyd’s-syndicaten van het bedrijf.

Analisten zijn optimistisch over de aandelenkoers van Beazley. Vorige week herhaalden analisten van Berenberg hun vooruitzicht naar 880p. Evenzo hebben analisten van JP Morgan, Morgan Stanley, Numis en Jefferies hun optimistische opvattingen herhaald.

Voorspelling Beazley aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het BEZ-aandeel de afgelopen maanden een bearish trend vertoonde. In totaal zijn de aandelen gedaald van een hoogtepunt van 680p naar een dieptepunt van 560p. Het heeft ook een doodskruis gevormd, wat gebeurt wanneer de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Hoewel analisten optimistisch zijn over het aandeel, wijst het death cross-patroon dus op een bearish uitbraak in de komende dagen. De uitbraak wordt bevestigd als de prijs onder de steun van 554p komt. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken 504p (20 maart laag).