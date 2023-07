Maïs- en tarweprijzen stijgen nu Rusland Black Sea Grain-deal beëindigt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De maïs- en tarweprijzen stegen maandag nadat Rusland zich terugtrok uit de Black Sea Grain-initiatiefovereenkomst. Tarwe steeg voor de derde dag op rij en bereikte een hoogtepunt van $675. Evenzo is de maïsprijs gestegen naar $5,6, zo’n 9% boven het laagste niveau deze maand.

Graandeal Zwarte Zee

Het grootste goederennieuws kwam uit Rusland, waar de regering liet weten de Black Sea Grain-deal niet te verlengen. Dit is een belangrijke deal waardoor Oekraïne zijn granen veilig via de Zwarte Zee kan exporteren. De deal kwam oorspronkelijk tot stand in Turkije.

Analisten hadden verwacht dat de deal dit jaar zou aflopen, omdat Rusland meent concessies te hebben gedaan tijdens de gevechten. Tegelijkertijd vinden de regering en het publiek dat het land er niet al te veel voor heeft teruggekregen.

Rusland heeft verschillende eisen gesteld. Zo heeft het de VN gevraagd om de vredesmissie in Mali op te heffen. Het heeft westerse landen gewaarschuwd tegen het leveren van wapens aan Oekraïne. En vorige week bekritiseerde de regering de NAVO voor het bieden van veiligheidsgaranties aan Oekraïne.

Het besluit van Rusland om de Black Sea Grain-deal te beëindigen vond plaats een paar uur nadat Oekraïense troepen een belangrijke brug hadden gebombardeerd die Oekraïne met de Krim verbindt. Als gevolg hiervan stopten de autoriteiten de voertuigbewegingen over de brug.

Oekraïne is een belangrijke graanverkoper

De prijzen van maïs en tarwe stegen daarom, omdat investeerders een verstoring van de aanvoer in de komende maanden verwachtten. Dit is opmerkelijk omdat Rusland en Oekraïne toonaangevende leveranciers zijn van belangrijke landbouwgrondstoffen zoals maïs en tarwe.

Oekraïne is de op twee na grootste maïsexporteur na de Verenigde Staten en Argentinië. Het is ook de vijfde grootste tarwe-exporteur na Rusland, de VS, Australië en Canada. Daardoor bestaat de kans dat handelsstromen op de landbouwmarkt verstoord raken.

Toch bestaat de mogelijkheid dat Rusland de Black Sea Grain-deal gebruikt voor onderhandelingsdoeleinden. Ten eerste is de deal in haar belang vanwege de stijgende voorraden na een recordoogst dit jaar.

Ondertussen zijn er zorgen dat het aanhoudende droge weer een impact zal hebben op de tarweprijzen. Uit het vorige week gepubliceerde WASDE-rapport bleek dat de productie in de meeste landen, zoals Argentinië en Europa, dit jaar lager zal zijn. In het rapport staat:

“De productie in de EU is met 2,5 miljoen ton verlaagd tot 138,0 miljoen ton, aangezien aanhoudend droog weer de opbrengstvooruitzichten verslechtert, voornamelijk in Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië. De prognose voor de tarweproductie in Argentinië is met 2,0 miljoen ton verlaagd tot 17,5 miljoen ton op basis van herziene overheidsramingen van het beplante areaal.”

De maïsproductie zal naar verwachting de komende maanden blijven stijgen vanwege het toegenomen areaal in de VS, zoals ik in dit artikel schreef. De productie zal naar verwachting ook stijgen in Brazilië, Canada en Oekraïne.