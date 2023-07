Senator Warren wil dat de SEC Tesla onderzoekt: dit is waarom

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) staat vanmorgen in de belangstelling nadat senator Elizabeth Warren er bij de Amerikaanse SEC op aandrong om de kolos van elektrische voertuigen te onderzoeken.

Wat ze vandaag in een brief aan SEC schreef

Vorig jaar gaf Elon Musk 44 miljard dollar uit om Twitter over te nemen en was hij maandenlang Chief Executive – iets dat senator Warren niet goed zat. In een brief aan de toezichthouder vandaag schreef ze:

De acties van Musk sinds hij Twitter-CEO werd terwijl hij Tesla-CEO bleef, hebben geleid tot bezorgdheid over belangenconflicten, verduistering van bedrijfsactiva en andere negatieve gevolgen voor Tesla-aandeelhouders.

SEC’s Office of Public Affairs moet nog reageren op het nieuws.

In mei benoemde Musk Linda Yaccarino tot de nieuwe Chief Executive van Twitter (bron). Hij is echter nog steeds de CTO van de sociale netwerkdienst.

Senator Warren is niet tevreden met het bestuur van Tesla

Merk op dat senator Warren soortgelijke zorgen had geuit in een eerdere correspondentie met Robyn Denholm – voorzitter van de raad van bestuur van Tesla Inc. In haar brief van maandag voegde ze eraan toe:

De ontoereikende onthullingen van het bestuur en de nauwe relaties van verschillende bestuursleden met Musk roepen vragen op over de effectiviteit van corporate governance en mogelijke schendingen van effectenwetten.

In het weekend bevestigde de multinationale autogigant ook dat het de eerste Cybertruck heeft gebouwd bij Giga Texas – nieuws dat maandag gevolgen had voor Rivian aandelen.

Tesla komt deze week met de financiële resultaten over het tweede kwartaal. Vooruitlopend op het rapport zijn de aandelen ongeveer 160% gestegen ten opzichte van het begin van 2023.