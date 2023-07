USD/IDR: Indonesische roepia onder druk doordat export en import inzakken

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van USD/IDR steeg maandag nadat Indonesië opnieuw een reeks zwakke handelscijfers publiceerde. Het pair steeg naar 15.000, een paar punten boven het dieptepunt van afgelopen vrijdag van 14.928.

De export van Indonesië zakt in

Indonesië was de afgelopen maanden een van de snelst groeiende economieën. Het land heeft geprofiteerd van het groeiende ongemak onder de Chinese fabrikanten nu de spanningen met de VS oplopen.

Als gevolg hiervan diversifiëren meer bedrijven hun activiteiten in Indonesië, waardoor directe buitenlandse investeringen (FDI) naar een recordhoogte worden gedreven. FDI-stromen stegen in het eerste kwartaal met 20,2% tot meer dan 11,87 miljard dollar. De meeste van deze fondsen kwamen uit Singapore en Hong Kong.

De economie groeide in het eerste kwartaal met 5,03%, meer dan analisten hadden verwacht. Een belangrijke uitdaging voor de economie is echter dat de export terugloopt.

Uit gegevens van het statistiekbureau van het land bleek dat de exportgroei in juni met 21,18% terugliep, erger dan de verwachte daling van 18%. De export is de afgelopen drie maanden op rij gedaald.

De invoergroei nam ook af, wat erop wees dat de Indonesische vraag afnam. De invoer van het land daalde in juni met 18,3%, na een stijging met meer dan 14% in de voorgaande maand. Op één maand na is de invoer dit jaar voor alle maanden gedaald. Als gevolg hiervan kwam het handelsoverschot van het land uit op meer dan $3,46 miljard.

Daarom zijn er steeds meer tekenen dat de Indonesische centrale bank de komende maanden de rente gaat verlagen. De bank liet de rente ongewijzigd op 5,75% tijdens haar vergadering in juni, aangezien de inflatie is gedaald tot haar doelstelling. Het heeft de tarieven de afgelopen vijf opeenvolgende maanden intact gelaten.

Ander belangrijk nieuws was dat India en Indonesië in gesprek zijn om een gemeenschappelijke munt te gebruiken voor grensoverschrijdende handel.

Voorspelling USD/IDR

De prijs van USD/IDR bevindt zich in een sterke bullish trend na een daling tot een dieptepunt van 14.608 in mei van dit jaar. Het paar steeg deze maand naar een hoogtepunt van 15.221 en kreeg toen een harde omkering naar ongeveer 15.000. Op de daily chart handelde het pair tegen de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden (MA). Het is ook iets boven het belangrijkste ondersteuningsniveau van 14.847, het laagste niveau op 2 februari.

Daarom zal het pair waarschijnlijk de opwaartse trend hervatten na de zwakke Indonesische data. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken 15.221, het hoogste punt deze maand.