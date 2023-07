AltSignals prijsvoorspelling nu Bitcoin en Ethereum V-vormige actie zien

Benson is een nieuwsverslaggever bij Invezz en behandelt het laatste nieuws, interviews en marktanalyses. Hij deed zijn eerste belegging… lees meer

AltSignals heeft bijna $1,2 miljoen opgehaald met de token presale, met een sterk verhaal over crypto en kunstmatige intelligentie, essentieel zijn voor de interesse van investeerders.

Ondertussen heeft de cryptomarkt een deel van de uitbundigheid vervaagd die zag dat bulls de prijzen hoger duwden nadat de uitspraak van een Amerikaanse rechter een gedeeltelijke overwinning opleverde voor Ripple in zijn zaak met de SEC. Terwijl XRP grotendeels bullish blijft met meer dan 55% winst in de afgelopen week, houden Bitcoin en Ethereum belangrijke niveaus vast.

Analisten met Bitcoin en Ethereum prijsvoorspelling te midden van lage liquiditeit

Analisten zeggen dat de V-vormige actie die op de cryptomarkt te zien is, het begin zou kunnen zijn van een langzame sleur te midden van woelige omstandigheden. Ze zien dat de komende maanden lijken op de pre-bullmarktactie van 2016 en 2019-2020.

De dip van Bitcoin naar een dieptepunt van $29.700 en Ethereum naar $1.875 werd weerspiegeld in de grote altcoins. Maar de cryptomarkt herstelde zich snel tot boven de belangrijkste niveaus in V-vormige actie, aangewakkerd door druk aan de koopzijde tijdens Aziatische handelsuren op dinsdagochtend.

Marktanalisten van Greeks.live wijzen op lage liquiditeit, een scenario met prijzen die vatbaar zijn voor pieken en een V-vormig herstel. Dit komt omdat met prijzen die in krappe marges worden beperkt, een klein momentum in beide richtingen kan leiden tot aanzienlijke dalingen of scherpe bounces.

Axel Adler Jr., data-analist bij het on-chain analyseplatform CryptoQuant, zegt over Bitcoin:

“De prijs van Bitcoin is de afgelopen drie maanden in een nauw bereik blijven hangen, en dit kan worden verklaard door verschillende sleutelfactoren: kortetermijnhouders, miners en volatiliteit. Al deze factoren samen vormen het huidige beeld van de Bitcoin-markt, waar de prijs “vast” lijkt te zitten in een smal bereik. Zoals altijd met cryptocurrencies kunnen veranderingen echter zeer snel optreden, dus investeerders en handelaren moeten de on-chain-statistieken nauwlettend volgen om op de hoogte te blijven van marktveranderingen.

On-chain en financieel dataplatform Glassnode benadrukt dat ondanks de huidige prijsvooruitzichten, een aantal statistieken wijzen op een “langzame maar gestage kapitaalinstroom” in BTC. Zelfs dan is de voorspelling voor woelige marktomstandigheden die zouden kunnen lijken op historische prijsbewegingen tijdens de berenperiodes in 2016 en 2019-2020.

Wat betekent dit voor AltSignals, een nieuw project dat grote belangstelling heeft voor zijn token presale? De beste plaats om te beginnen is om te begrijpen wat dit project is en wat het te bieden heeft.

Wat is AltSignals?

AltSignals is een handelsplatform dat handelaren toegang geeft tot belangrijke handelssignalen, zodat ze weten wanneer ze onder andere aandelen, forex en crypto moeten kopen of verkopen. Het bedrijf biedt momenteel het handelsalgoritme aan voor meer dan 50.000 handelaren en ruim 1.500 VIP-abonnees.

Het platform is een succes sinds de lancering in 2017. Het team is echter op zoek naar een nieuwe laag die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI), waarbij het eigen AltAlgo-handelsalgoritme wordt vernieuwd voor wat de nieuwe standaard van AI-handel zou kunnen worden.

ActualizeAI is die nieuwe laag, die gebruik zal maken van machine learning en natuurlijke taalverwerking om zowel de nauwkeurigheid als de winstgevendheid van transacties voor houders van het native token $ASI te vergroten. Het token-hulpprogramma voor $ASI biedt de mogelijkheid om te verdienen met staking, handelstoernooien en beloningen voor bestuursondersteuning die het platform helpen groeien.

Over $ASI gesproken, de presale is een paar weken geleden geopend en zou binnen de komende weken uitverkocht kunnen zijn, aangezien investeerders die de AI-laag willen aanboren, het project binnenstromen.

AI is een sterk verhaal voor AltSignals

Het scenario is dat AltSignals zich op een belangrijk kruispunt bevindt van twee hete trends in de huidige markt: crypto en AI.

Met de laatste naar verwachting aan het begin van wat een technologische sprong zou kunnen zijn en de eerste “here to stay”, zijn de voorspellingen voor AltSignals dat het behalen van de ActualizeAI-mijlpalen zou kunnen samenvallen met een periode van enorme winsten voor zijn AI-aangedreven token.

Met name zouden prijswinsten voor ASI kunnen aansluiten bij prognoses zoals die van Morgan Stanley, die onlangs voorspelde dat Microsoft (NASDAQ: MSFT) tegen 2025 tot $90 miljard aan AI-inkomsten zou kunnen zien. Meta, Google en Nvidia zetten ook allemaal veel in op AI.

AltSignals prijsvoorspelling: kan ASI $10 bereiken in 2025?

Hoewel de ASI presale prijs tegen het einde van de vierde fase zal stijgen tot $0,02274, zou de periode tussen Q3, 2023 en Q2, 2024 kunnen leiden tot hogere handel en het bereiken van belangrijke niveaus. De gemarkeerde data zijn wanneer ASI live gaat op grote crypto-uitwisselingen (historisch gezien exploderen tokens wanneer ze worden vermeld op beurzen zoals Binance en Coinbase) en ActualizeAI wordt gelanceerd voor het publiek.

Als de marktomstandigheden overeenkomen en de vraag naar ASI-tokens hoog blijft, zouden de mogelijke prijzen eind 2023 $1 kunnen bedragen. Vanaf hier zouden de doelen van $5- $10 eind 2024 en begin 2025 werkelijkheid worden. Dit zou een 5x, 10x waardestijging betekenen van het psychologische niveau van $1, niet ongebruikelijk in de cryptomarkt, vooral tijdens een bullmarkt.