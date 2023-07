Chancer haalt $794.000 op met eerste fase presale, goudinvesteerders haasten zich naar crypto

De mogelijkheid om tegen gelijken in te zetten op bijna elk evenement is ongehoord in de voorspellende markten, laat staan de activiteit die plaatsvindt op de blockchain. Chancer maakt dit echter mogelijk en beleggers zijn enthousiast. Een maand sinds Chancer de presale lanceerde, heeft het project in de eerste fase al $794.045 opgehaald. De snelle verkoop van Chancer vindt plaats nu goudbeleggers een grotere honger naar cryptocurrencies tonen.

Goudbeleggers kiezen voor cryptocurrencies

Larry Fink, CEO van BlackRock, constateert een toegenomen belangstelling voor cryptovaluta onder goudbeleggers. Volgens Fink is er een stijging in het aantal goudbeleggers die vragen stellen over de rol van crypto.

Fink zegt dat de recente depreciatie van de dollar in vergelijking met hoeveel deze de afgelopen vijf jaar is gestegen, vraagt om een internationaal cryptoproduct. Op de beurs verhandelde fondsen (ETF’s worden gezien als het vervullen van deze rol en het aanpakken van een toegenomen interesse van investeerders.

De standpunten van Fink zijn invloedrijk gezien het feit dat BlackRock ‘s werelds grootste vermogensbeheerder is. De vermogensbeheerder van $8,5 biljoen heeft onlangs een aanvraag ingediend voor een spot Bitcoin ETF in overeenstemming met de vraag van de investeerders.

De toegenomen interesse in crypto laat zien hoe de nieuwe activaklasse een revolutie teweegbrengt in traditionele markten. De kans om weddenschappen naar de blockchain te brengen en investeerders nieuwe manieren te bieden om geld te verdienen, kan het landschap van de sector veranderen en projecten zoals Chancer ten goede komen.

Het idee achter Chancer

Chancer wordt gedreven door het idee om investeerders flexibiliteit te geven bij weddenschappen in plaats van te vertrouwen op de kansen, markten en regels van bookmakers. Denk aan alles waar je op zou willen wedden; een vriend die een loterij wint, kandidaat X die een verkiezing wint, of een probabilistische uitkomst zoals regen die valt op eerste kerstdag. Chancer maakt het mogelijk om op deze evenementen te wedden.

In wezen creëren gebruikers hun gokmarkt met behulp van een gedecentraliseerd ecosysteem op de evenementen waarop ze willen wedden. Ze maken hun regels en kansen en bepalen hoe ze winsten kunnen claimen. Als een peer-to-peer voorspellende toepassing kunnen investeerders vrienden vragen om deel te nemen aan hun gokmarkten of om deel te nemen aan markten die door anderen zijn gecreëerd.

Als P2P-platform vergroot Chancer de flexibiliteit bij weddenschappen, breidt het de reikwijdte uit waarop investeerders weddenschappen kunnen plaatsen en introduceert het nieuwe manieren om geld te verdienen. Als zodanig is Chancer een ontwrichter van traditionele gokmarkeringen.

Wat is het investeringsmodel van Chancer?

Chancer is niet alleen een gokplatform. Gebruikers worden gemachtigd en gestimuleerd om het platform verder te laten groeien. Afgezien van inkomsten uit succesvolle gokresultaten, profiteren gebruikers van het creëren van en deelnemen aan Chancer-markten. Gebruikers krijgen korting op de tarieven voor de markten die ze creëren of waaraan ze deelnemen.

Chancer is ook een kans om passief inkomen te verdienen. Tokens kunnen worden ingezet om opbrengsten te genereren. Er worden ook inkomsten gegenereerd met een Share2Earn-functie, die erop gericht is het platform bekend en populair te maken bij meer gebruikers.

Chancer stappenplan

Chancer heeft een ambitieus stappenplan vanaf de presale tot het moment dat het platform volledig operationeel wordt. Na de presale is de volgende fase de tokenvermelding op Uniswap, in het derde kwartaal van 2023. Het platform ziet in het derde kwartaal ten minste twee vermeldingen, en het bètaplatform komt dan.

In het vierde kwartaal begint de productontwikkeling. Het testnet wordt gelanceerd en virtueel wedden gaat van start. Het token zal ook op meer beurzen worden vermeld.

Het eerste kwartaal van 2024 luidt het mainnet in. Het platform zal ook audits ondergaan om decentralisatie te verifiëren. Chancer zal ook integreren met Filecoin om de gegevensopslag in het eerste kwartaal van 2024 te verbeteren.

Chancer prijsvoorspelling

Op basis van de geprojecteerde roadmap zou de waarde van Chancer in het derde kwartaal kunnen stijgen. Het is echter in 2024 dat we meer aanhoudende winsten kunnen zien naarmate het mainnet wordt gelanceerd en het platform beschikbaar komt voor meer investeerders.

Uitgaande van een prijsstijging in de drie- of viercijferige percentages, is een prijs van $0,1 waarschijnlijk voor 2024. De stijging naar $0,1 wordt veroorzaakt door de groeiende interesse in weddenschappen, waarbij de blockchain-hoek Chancer een voorsprong geeft.