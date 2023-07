Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De consumenten- en producenteninflatie in het VK daalde in juni doordat de prijzen van de meeste artikelen daalden. De totale consumentenprijsindex (CPI) daalde van 0,7% in mei naar 0,1% in juni. Deze daling was sterker dan de geschatte 0,4%.

Britse inflatie glijdt weg

De daling vertaalde zich in een jaarlijkse stijging van 7,9%, het laagste niveau sinds 2021. Het was lager dan de mediane schatting van 8,2% en de vorige 8,7%.

De kernconsumenteninflatie, exclusief de volatiele voedings- en energieproducten, daalde tot 0,2% (maandelijks) en 6,9% (op jaarbasis). De daling was sterker dan de verwachte 0,4% en 7,1%.

Deze cijfers zullen enige verlichting geven aan de Bank of England (BoE), die al een tijdje vecht tegen de inflatie. De bank heeft de rentetarieven verhoogd van nul tijdens de pandemie tot de huidige 5,0%.

Toch blijft de inflatie in het land boven die van de meeste landen. Zo daalde de totale inflatie in de Verenigde Staten in juni tot 3,0%. De inflatie in het eurogebied is gedaald tot 5,0%. De inflatie van het land is ook aanzienlijk hoger dan de doelstelling van de Bank of England van 2,0%.

Ook de producenteninflatie is afgenomen. Volgens de ONS daalde de input van de producentenprijsindex (PPI) met 2,7%, terwijl de PPI-output daalde tot 0,1%.

Sterke groei GBP/USD

EUR/GBP en GBP/USD-grafieken

De officiële Britse inflatiecijfers kwamen een dag nadat Kantar zijn cijfers over de kruideniersprijzen had gepubliceerd. Volgens het bedrijf daalden de levensmiddelenprijzen in juli voor de vierde maand op rij. Deze prijzen daalden van 16,5% naar 14,9% in juni. Dit was de grootste daling sinds maart.

De inflatietrends in het VK vielen samen met het sterke Britse pond. Het paar GBP/USD is met meer dan 25% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022. Evenzo is de wisselkoers van het paar EUR/GBP met meer dan 6% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van vorig jaar.

Een sterker pond heeft een positieve invloed op de inflatie, aangezien het VK de meeste producten zoals ruwe olie en aardgas importeert.

De Britse inflatiecijfers kwamen ongeveer twee weken voordat de Bank of England (BoE) bijeenkwam. De meeste analisten verwachten dat de bank de rente met nog eens 0,25% tot 5,25% zal verhogen. De prijs GBP/USD daalde met meer dan 70 basispunten tot 1,2945 na de Britse inflatiecijfers.