De wisselkoers van het paar USD/ZAR zakte naar het laagste niveau sinds 5 april, terwijl de comeback van de Zuid-Afrikaanse rand aanhield. Het pair zakte dit jaar tot onder de 18, zo’n 10% onder het hoogste niveau. Evenzo hebben de paren EUR/ZAR en GBP/ZAR zich ook teruggetrokken.

De rally van de Zuid-Afrikaanse rand gaat door

De koers van USD naar rand daalde na de laatste gegevens over de consumenteninflatie in Zuid-Afrika. Volgens het Zuid-Afrikaanse statistiekbureau daalde de totale consumentenprijsindex (CPI) in juni tot 0,2%, lager dan de gemiddelde schatting van 0,4%. Deze daling vertaalde zich in een jaarlijkse inflatie van 5,4%.

De kernconsumenteninflatie, exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, steeg van 0,4% in mei naar 0,4% in juni. Het steeg met 5,0% op jaarbasis, lager dan de verwachte 5,1%. Deze cijfers betekenen dat de inflatie in Zuid-Afrika sneller daalt dan verwacht.

Annual #CPI inflation retreated to its lowest level in 20 months, cooling to 5,4% in June from 6,3% in May.



De inflatie werd geholpen door de sterkere Zuid-Afrikaanse rand, waardoor importproducten zoals olie en gas goedkoper zijn geworden. Nu de inflatie daalt tot het doel van de centrale bank, verwachten analisten dat de rente nu een tijdje ongewijzigd zal blijven. Het verhoogde de rente naar 8,25% in juni.

De terugtrekking van het paar USD/ZAR ging gepaard met de daling van de Amerikaanse dollarindex (DXY). De index, die de kracht van de dollar meet ten opzichte van een mandje valuta’s, is gezakt tot onder de $100.

Uit recente gegevens blijkt dat de Amerikaanse inflatie de afgelopen maanden is gedaald. De totale CPI daalde tot 3,0% terwijl de arbeidsmarkt zich heeft gestabiliseerd. De detailhandelsverkopen en de industriële productie daalden in juni.

Daarom is de kans groot dat de Fed in juli de rente met 0,25% verhoogt en daarna een strategische pauze inlast.

Voorspelling USD/ZAR

Ik had de comeback van de Zuid-Afrikaanse rand goed voorspeld. Nu zien we op de daggrafiek dat het paar USD/ZAR is gezakt tot onder het ondersteuningsniveau van 18,58 (hoogste punt op 22 oktober en 9 maart). Het is ook gedaald tot onder de 100-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden en de ondersteuning op 18.12.

Het paar heeft ook een hoofd-schouderpatroon gevormd, wat meestal een bearish teken is. Daarom zijn de vooruitzichten voor de prijs van USD/ZAR bearish, met het volgende ondersteuningsniveau op 17,50 gevolgd door 17.