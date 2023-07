Bitcoin-gerelateerde investeringen presteren beter dan Bitcoin, maar blijven inferieure alternatieven

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Bitcoin is de afgelopen jaren in het reguliere bewustzijn geëxplodeerd. Desondanks kan het voor veel instellingen en andere financiële spelers een uitdaging zijn om het activum rechtstreeks te bezitten, voornamelijk om redenen van regelgeving en naleving.

Dit zal in de loop van de tijd veranderen en is een deel van de reden dat er zoveel opschudding is rond spot ETF-aanvragen, die tot nu toe steeds door de SEC zijn geweigerd. Hoewel het voor sommigen niet mogelijk is om rechtstreeks Bitcoin te kopen en veilige zelfbewaring te nemen, zijn er andere manieren waarop blootstelling aan Bitcoin kan worden verkregen.

Interessant is dat veel van deze media dit jaar beter hebben gepresteerd dan Bitcoin. Dat betekent echter niet dat beleggen in deze alternatieven geen vergissing is als het ook mogelijk is om het activum zelf te kopen.

Bitcoin-wrappers presteren dit jaar beter dan de onderliggende waarde

Enkele van de meest populaire Bitcoin-gerelateerde investeringen worden weergegeven in de onderstaande grafiek. Nu Bitcoin dit jaar tot nu toe 81% heeft geretourneerd, presteerde het beter dan alle vier de alternatieven.

Of, om de YTD-aangiften naast elkaar te presenteren:

Er moet ook worden opgemerkt dat we de ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), die de SEC in oktober 2021 heeft goedgekeurd, hebben weggelaten. BITO krijgt blootstelling aan Bitcoin via Bitcoin-futures, waarbij de toezichthouder aangeeft dat het van mening is dat op futures gebaseerde producten een sterkere beleggersbescherming bieden.

Futures-ETF’s ondervinden echter last van het feit dat ze futurescontracten moeten doorrollen, wat betekent dat er meer tracking error is. Naast de vergoedingen leidde dit ertoe dat BITO in de eerste helft van dit jaar bijna 3% slechter presteerde dan Bitcoin. Als de contangocurve in de toekomst steiler wordt, kan die divergentie ook groter worden.

Kortom, er is absoluut geen reden om BITO te bezitten als men Bitcoin kan bezitten, tenzij de iets lagere opbrengsten (die op de lange termijn wel kunnen oplopen!) het gemak waard zijn met betrekking tot het vermijden van zelfbewaring of het kunnen handelen het via iemands brokersaccount.

Desalniettemin zijn er veel slechtere opties dan BITO. Ondanks de outperformance tot nu toe dit jaar, is de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) er een van. Dit is eerder een trust dan een ETF, wat betekent dat beleggers de onderliggende Bitcoin niet kunnen inwisselen, waardoor de trust handelt met een korting of premie ten opzichte van zijn NAV.

Toen dit fonds werd gelanceerd, werd het oorspronkelijk tegen een premie verhandeld, maar dit veranderde toen concurrerende opties online kwamen en de vraag naar GBTC daalde. De korting daalde tot 50% in de nasleep van de FTX-instorting in november, omdat er ook vragen rezen rond het moederbedrijf Digital Currency Group, dat ook het moederbedrijf is van cryptoplatform Genesis, dat faillissement aanvroeg nadat het verstrikt was geraakt in de Bankman-Fried-storm.

De korting is sindsdien teruggebracht tot 25%, omdat de hoop toeneemt dat de trust waarschijnlijker zal worden omgezet in een ETF, na de vele aanvragen die de afgelopen maand bij de SEC zijn ingediend. Conversie naar een ETF zou het grootste deel van de korting moeten wegvagen.

Ondanks de hernieuwde hoop op conversie, is het fonds een ramp geweest voor alle beleggers. Een korting van 25% is een enorme kloof – vooral gezien het feit dat de onderliggende waarde, Bitcoin, nog steeds 55% onder de piek van november 2021 ligt, wat nog erger maakt. Het fonds wordt zelfs geconfronteerd met een rechtszaak van sommige beleggers die beweren dat het een verkeerde voorstelling heeft gegeven van de waarschijnlijkheid dat het zou worden omgezet in een ETF.

MicroStrategy en Bitcoin-mining bedrijven

Interessant is dat als we de correlatie van de beste Bitcoin-gerelateerde investeringen met Bitcoin tot dusver dit jaar analyseren, MicroStrategy uitkomt op een ongelooflijk hoge 0,86.

Het bedrijf bezit nu meer dan 152.333 Bitcoin, wat overeenkomt met 1 op de 128 Bitcoins die momenteel in omloop zijn, of 0,78%. Daarom is dit nu in wezen een Bitcoin-holding, waarvan de gigantische voorraad de sterke correlatie helpt verklaren.

In werkelijkheid is het ook moeilijk om een argument te maken voor MicroStrategy boven Bitcoin. Niet alleen zijn er andere factoren hier (het blijft een technologiebedrijf!) maar Michael Saylor’s grensoverschrijdende religieuze tirades zijn niet precies wat je als aandeelhouder wilt zien. Zelfs voor Bitcoin-fans waren er niet veel die het eens waren met zijn advies om een hypotheek op je huis te nemen om Bitcoin te kopen (deze handelde op dat moment voor $50.000, dus hopelijk waren er niet veel mensen die dat hebben gedaan). Het is niet helemaal duidelijk wat de langetermijnvisie is, afgezien van het simpelweg vasthouden van Bitcoin.

Het best presterende activum dit jaar was de Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI), die 267% is gestegen in vergelijking met de 81% van Bitcoin. Dit komt overeen met wat we zouden verwachten, aangezien mijnbouwaandelen veel meer volatiliteit hebben getoond dan Bitcoin. Kortom, als Bitcoin stijgt, stijgen de mijnaandelen meer, en als Bitcoin daalt, dalen de mijnaandelen meer.

Vorig jaar was absoluut slopend voor miners. Hun val werd nog verergerd door hun weigering om geld te verdienen met hun Bitcoin, die ze verdienen voor het valideren van elk transactieblok. In de volgende grafiek kunnen we zien dat hun reserves in Bitcoin-termen relatief stabiel waren tijdens de bullmarkt, maar omhoogschoten in USD-termen toen de prijs van Bitcoin explodeerde. Het laat zien dat ze niet profiteerden van de gestegen prijzen door hun reserves te verkopen, maar in plaats daarvan hun Bitcoin vasthielden.

Hoewel men de veroordeling kan toejuichen, verhoogde dit hun blootstelling aan de prijs en verhoogde daarmee het risico van deze bedrijven. Meer slecht nieuws is de steeds stijgende hash-snelheid – hoewel geweldig voor de veiligheid van Bitcoin en de gezondheid van het netwerk op de lange termijn, betekent het dat mijnwerkers grotere hoeveelheden energie nodig hebben om dezelfde inkomsten te ontvangen (de moeilijkheidsaanpassing wordt automatisch aangepast om ervoor te zorgen dat blokken worden nog steeds gedolven met vooraf bepaalde intervallen van ongeveer tien minuten). Met vorig jaar ook een acute energiecrisis, sprong de prijs van elektriciteit omhoog, wat betekent dat mijnwerkers twee keer zo hard werden getroffen – met dalende inkomsten aan de Bitcoin-kant en stijgende kosten aan de energiekant.

Daarom is het risico met Bitcoin mining aandelen verhoogd en vertegenwoordigen ze een andere investeringsmogelijkheid dan Bitcoin, ook al zullen ze altijd verbonden zijn met het lot van laatstgenoemde.

Dit brengt ons bij Coinbase, de finale van de investeringen. Als crypto-uitwisseling in de VS is Coinbase dit jaar verwikkeld in het regelgevende optreden. Desondanks heeft het voor investeerders indrukwekkende winsten opgeleverd, tot dusver dit jaar met 186%. Maar met een correlatie van slechts 0,59 over dezelfde periode is het duidelijk geen goed alternatief voor Bitcoin. Niet alleen dat, maar zelfs na de stijging dit jaar ligt Coinbase nog steeds bijna driekwart onder de IPO-prijs. Met een rechtszaak die vorige maand door de SEC is aangespannen, liggen woelige wateren in het verschiet.

Het is ook verleidelijk om je af te vragen wat een spot-ETF voor Coinbase zou doen. Hoewel het onmiskenbaar positief is voor de sector als geheel, en dus voor Coinbase, zou het bestaan van een spot-ETF sommige gebruikers ervan weerhouden om te ruilen? Als het regelgevingsklimaat rond Coinbase nog steeds wazig is wanneer die ETF eindelijk wordt goedgekeurd, is het misschien het overwegen waard. Hoe dan ook, Coinbase is duidelijk sterk gecorreleerd met de prijs van Bitcoin, maar het is een bedrijf op zich en dus een afzonderlijke investering.

Al met al is er nog niets dat Bitcoin echt repliceert. Hoewel Coinbase en MicroStrategy op zichzelf staande bedrijven zijn en velen hierin investeren om andere redenen dan alleen Bitcoin, zoals ze doen met mijnaandelen, benadrukt de aanwezigheid van de Grayscale Trust en de BITO futures ETF waarom er vraag is naar een spot ETF.

De BITO futures ETF komt het dichtst in de buurt van het repliceren van het rendement van Bitcoin, maar de underperformance is nog steeds opmerkelijk. Het is onvermijdelijk dat de dag van een goedgekeurde spot-ETF zal komen, en dan zou een dergelijke underperformance (grotendeels) moeten verdwijnen. Maar voor nu, als iemand blootstelling aan Bitcoin wil krijgen en de mogelijkheid heeft om er rechtstreeks toegang toe te hebben, gaat er niets boven het echte werk.