Netflix Inc (NASDAQ: NFLX) zegt dat de groei van het aantal abonnees in het tweede kwartaal de verwachtingen met een enorme marge overtrof. De aandelen zijn nog steeds 5,0% lager in de uitgebreide handel.

Netflix deelt de omzetvooruitzichten

Het aandeel reageert voornamelijk op de omzetverwachtingen die de schattingen van Street schuwden.

Netflix voorspelt een omzet van $8,52 miljard in het derde financiële kwartaal. Ter vergelijking: analisten zaten op $8,66 miljard. Toch zei Alex Kantrowitz van Big Technology op CNBC’s “Closing Bell“:

Het verhaal voor Netflix is dat het als bedrijf de juiste stappen zet om te bestaan en te gedijen in deze economie. Had vier van hun hoogste aanmeldingen op één dag na [wachtwoord delen]. Dat is enorm voor hen geweest.

Wat de winst betreft, ziet de streaminggigant $3,52 per aandeel in het derde kwartaal – beter dan $ 3,23 per aandeel verwacht.

Netflix verslaat Street in abonneegroei

Netflix heeft in het onlangs afgesloten kwartaal maar liefst 5,9 miljoen abonnees toegevoegd. Experts hadden slechts 1,82 miljoen toevoegingen voorspeld. Volgens Kantrowitz:

20% van de nieuwe aanmeldingen komt via ad-tier. Ze krijgen er wat groei van, we zullen zien dat ze daar geld mee verdienen. Het is een andere incrementele inkomstenbron voor Netflix.

De massamedia-gigant liet weten dat zijn advertentie-ondersteunde niveau tot nu toe meer dan 5,0 miljoen abonnees heeft verzameld. Het bevestigde ook plannen om betaald delen uit te breiden naar de overige landen, na het succes ervan in meer dan 100 landen.

Nog belangrijker, het in Californië gevestigde bedrijf zei dat het in het huidige kwartaal een vergelijkbaar aantal betaalde netto-abonnees zal toevoegen als in het tweede kwartaal. Year-to-date zijn Netflix aandelen op het moment van schrijven met meer dan 50% gestegen.

Opvallende cijfers in Netflix Q2 winstrapport

Inkomsten $1,49 miljard tegenover $1,44 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg van $3,20 naar $3,29

De omzet steeg met 2,7% op jaarbasis tot $8,19 miljard

Consensus was $2,85 per aandeel op $8,29 miljard omzet

De vrije kasstroom steeg naar een overweldigende $ 1,3 miljard

In een brief aan de aandeelhouders vandaag schreef Netflix de kracht van het tweede kwartaal toe aan het advertentieniveau en het delen van wachtwoorden. Kantrowitz voegde toe:

Ik geef het management van Netflix veel lof. Als bedrijf hebben ze het draaiboek perfect uitgevoerd in termen van wat ze moesten doen, waar ze waren en waar ze naartoe moesten.

Netflix verhoogt de richtlijnen voor vrije cashflow

Het op Nasdaq genoteerde bedrijf verhoogde ook zijn vooruitzichten voor de vrije kasstroom voor het hele jaar tot $5,0 miljard, omdat het verwacht in 2023 minder aan content uit te geven – deels omdat Hollywood momenteel staakt.

Ze zijn veel beter gepositioneerd omdat ze een mooie voorraad buitenlandse shows en films hebben. Er is veel reality-televisie. Daar kunnen ze op gedijen, terwijl de rest van de concurrenten uitzoeken wat ze op hun sites moeten zetten.

Op woensdag schrapte Netflix zijn basisstreamingplan in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om meer gebruikers naar het advertentieniveau te leiden.

Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies op Netflix-aandelen.