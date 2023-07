Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

SSE PLC (LON: SSE) eindigde donderdag iets lager, hoewel het de vooruitzichten voor het volledige jaar herhaalde.

SSE zegt dat het weer op zijn output woog

Aandeelhouders maakten zich zorgen over de zwakte in de handelsupdate over het eerste kwartaal, die volgens de Britse energiegigant verband hield met de weersomstandigheden.

SSE genereerde in het eerste kwartaal 1.625 gigawattuur aan hernieuwbare elektriciteit. Thermisch vermogen daalde ook tot 3.714 GWh. In hetzelfde kwartaal vorig jaar bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit en thermische energie respectievelijk 2.129 GWh en 3.809 gigawattuur.

Positief was echter dat SSE liet weten dat het een gebruikelijke start van het tweede kwartaal heeft gehad, toen het weer weer normaal werd. Het in Londen genoteerde bedrijf merkte ook op dat de maanden die het belangrijkst zijn voor de financiële prestaties nog in het verschiet liggen.

Vergeleken met hun hoogste punt sinds het begin van het jaar, is het aandeel SSE momenteel met 5,0% gedaald.

SSE laat de verwachtingen voor het hele jaar ongewijzigd

Desalniettemin blijft SSE ten minste 150 pence ($1,94) aan aangepaste winst per aandeel zien in het huidige boekjaar, tegenover 166 pence per aandeel in fiscaal 2023.

Merk op dat de stroomgenerator en netwerkbeheerder zich ertoe verbinden om tot 2027 ongeveer £18 miljard te investeren in hernieuwbare infrastructuur. Volgens de analisten van Goldman Sachs:

We zien hogere energieprijzen en winsten op het gebied van thermische opwekking die bijdragen aan de cashflow. Naarmate de pijplijn zich uitbreidt, verwachten we dat SSE verdere waarde zal ontsluiten, wat bijdraagt aan de groei die voor ons ligt.

Goldman Sachs is constructief over SSE-aandelen en ziet een stijging in de energieaandelen tot £24,31 – ongeveer een premie van 35% ten opzichte van de huidige prijs.