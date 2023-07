American Express zegt in het tweede kwartaal geen tekenen van kredietstress te hebben gezien

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

American Express Company (NYSE: AXP) zegt dat de aanhoudende vraag naar reizen en amusement de uitgaven in het tweede kwartaal naar een recordhoogte heeft gedreven. De aandelen zijn vanochtend nog steeds ongeveer 5,0% gedaald.

Waarom zijn de aandelen van American Express vandaag gedaald?

Ondanks het bereiken van een recordhoogte, vertraagde de groei van de uitgaven niettemin ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Het aandeel reageert ook op de $15,05 miljard aan inkomsten exclusief rentelasten die de schattingen van Street schuwden. Toch blijft Betsy Graseck, een analist van Morgan Stanley, optimistisch over AMEX.

Onze topkeuze in deze ruimte is American Express, waarvan we verwachten dat het zal blijven profiteren van een aanhoudende reis- en entertainmentboom.

Voor het volledige boekjaar blijft American Express een omzetgroei van 17% zien op $11 per aandeel tot $11,40 per aandeel winst, volgens het persbericht.

Opmerkelijke cijfers in winstrapport AMEX Q2

Inkomsten $2,17 miljard tegenover $1,96 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg van $2,57 naar $2,89

De FactSet consensus was voor $2,81 aan winst per aandeel

De volumes van Networks stegen met 8,0% op jaarbasis tot $427 miljard

Voorzieningen voor kredietverliezen bedroegen $1,20 miljard

Is het de moeite waard om in AXP te investeren?

American Express onthulde vandaag ook dat 70% van de nieuwe accounts in het tweede kwartaal afkomstig was van premium aanbiedingen. Nog belangrijker, is dat CFO Jeffrey Campbell zei dat de betalingsachterstanden onveranderd blijven ten opzichte van het voorgaande kwartaal en dat er ook geen tekenen van kredietcrisis waren.

Morgan Stanley’s Graseck ziet een stijging in AMEX tot $188, wat vanaf hier een winst van meer dan 10% suggereert. Het aandeel is al bijna 15% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar.

Vrijdag kondigde de kaartuitgever ook een verlenging van 10 jaar aan voor zijn samenwerking met Hilton Worldwide.