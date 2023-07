Delivery Hero geeft veel geld uit om uit te breiden in het Midden-Oosten

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Delivery Hero SE (ETR: DHER) verloor van Just Eat Takeaway in Duitsland – zijn thuismarkt in 2021. Maar het blijft zeer toegewijd aan uitbreiding in het Midden-Oosten.

Delivery Hero neemt HungerStation volledig over

Copy link to section

Vrijdag liet het maaltijden bezorgbedrijf weten dat het de volledige eigendom van HungerStation overneemt.

Delivery Hero geeft $297 miljoen uit om het resterende belang van 37% in zijn Saoedische dochteronderneming te kopen. Niklas Ostberg – Chief Executive en mede-oprichter van het in Berlijn gevestigde bedrijf zei vandaag in een persbericht :

Wij geloven in de visie, de ambitie en het potentieel van het Koninkrijk Saudi-Arabië voor 2030 en zijn vastbesloten om via HungerStation bij te dragen aan het voortdurende succes ervan.

Delivery Hero zal naar verwachting volgende maand zijn resultaten over het tweede kwartaal rapporteren. Het nadeel is dat het €2,02 per aandeel verliest tegenover €5,64 per aandeel een jaar geleden.

HungerStation is het grootste platform in het Koninkrijk

Copy link to section

Delivery Hero is een van de grootste maaltijdenbezorgers in Europa, met een marktkapitalisatie van iets minder dan $11 miljard. In het persbericht liet de online maaltijdbestelservice vandaag weten:

De sterke positie en reputatie van [HungerStation] maken het tot een waardevol bezit. Door als enige eigenaar te worden, kan Delivery Hero een sterkere band opbouwen tussen HungerStation en de rest van zijn ecosysteem.

In fiscaal 2022 genereerde HungerStation €609 miljoen aan inkomsten – een stijging van ongeveer 36%. Het grootste voedselbezorgplatform in het Koninkrijk verbindt meer dan 10.000 partners.

Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight”-rating op aandelen van Delivery Hero die ongeveer 35% zijn gestegen sinds het laagste punt in het jaar tot nu toe eind maart.