De aandelen van Chevron Corporation (NYSE: CVX) worden verhandeld nadat de olie- en gasreus vanochtend twee grote aankondigingen deed.

Chevron benoemt een nieuwe Finance Chief

Ten eerste zei de energiegigant Pierre Breber – zijn Chief Financial Officer gaat volgend jaar met pensioen en benoemde Eimear Bonner als zijn opvolger. Bonner is momenteel de CTO van Chevron Corporation.

De multinational zei ook dat het niet langer verplicht was voor CEO Mike Wirth om op 65-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Op CNBC’s “Squawk on the Street” zei de Chief Executive vandaag:

We hebben een goed zakelijk momentum. Ik ben verheugd om Chevron te blijven leiden om een hoger rendement voor onze aandeelhouders en een energiesysteem met een lager koolstofgehalte voor de wereld te realiseren.

Maandag maakte Chevron ook sterke voorlopige resultaten bekend voor het fiscale tweede kwartaal. Op het moment van schrijven is het olie aandeel dit jaar met 13% gedaald.

Opmerkelijke cijfers in de voorlopige Q2-resultaten van Chevron

Chevron Corporation zei dat het het afgelopen kwartaal heeft afgesloten met een winst van $6,0 miljard, wat zich vertaalt naar $3,08 per aandeel op aangepaste basis.

Ter vergelijking: analisten zaten op $2,97 per aandeel. Volgens CEO Wirth:

We maken de olie- en gasactiviteiten koolstofarm, verminderen de koolstofintensiteit van elk vat en investeren in koolstofafvang en -opslag, waterstof, hernieuwbare brandstoffen en andere technologieën die we willen opschalen.

Hij herhaalde echter dat de wereldeconomie haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen niet snel kan verminderen. Eerder dit jaar liet Chevron weten dat het PDC Energy zal kopen voor $6,3 miljard – een overname die naar verwachting volgende maand zal worden afgerond.

Productie bereikte een recordhoogte in het Perm-bekken

Chevron rapporteerde een recordproductie in het Perm-bekken – een stijging van 11% in het tweede kwartaal, volgens het persbericht.

Toch daalde de kwartaalwinst zowel opeenvolgend als jaar-op-jaar doordat de olieprijzen aanzienlijk afkoelden. CEO Wirth voegde toe:

Discussie die we hebben met de administratie is hoe we balans vinden, zodat we ons niet concentreren op één aspect, of het nu gaat om betaalbaarheid, betrouwbaarheid of milieu, dat we de plot op andere zijn kwijtgeraakt. We moeten ze alle drie in het oog houden.

Het olie- en gasbedrijf keerde in het tweede fiscale kwartaal een recordbedrag van $7,2 miljard terug aan de aandeelhouders. Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies voor Chevron aandelen.