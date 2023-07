Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Argentijnse peso maakte de afgelopen jaren een vrije val door de aanhoudende zorgen over de onrustige economie. De wisselkoers van USD/ARS steeg naar een recordhoogte van 270, wat betekent dat de peso bijna waardeloos is geworden. De wisselkoers op de zwarte markt is opgeschoven naar bijna 500.

USD/ARS-grafiek door TradingView

Argentijnse IMF-deal

De Argentijnse peso zou de komende dagen wat verlichting kunnen krijgen om twee belangrijke redenen. Ten eerste is het land in gesprek met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een reddingspakket. Zondag zei het IMF dat er in de komende dagen een herziene overeenkomst zal komen.

Het IMF voert een evaluatie uit van een financiering van $44 miljard met Argentinië. Deze fondsen zullen het land een reddingsboei bieden in een tijd dat het door een moeilijke periode gaat. Ten eerste heeft het land te maken gehad met een van de ergste droogtes in jaren, die voor meer dan 20 miljard dollar aan export heeft geleid.

De droogte heeft de Argentijnse regering ertoe aangezet zich te wenden tot de invoer van landbouwproducten, een zeldzame stap aangezien het een van ‘s werelds grootste broodmanden ter wereld is.

Daarom zal een deal met het IMF enige verlichting bieden voor de dalende Argentijnse peso. De grootste uitdaging is dat Argentinië voor het einde van deze maand ongeveer 2,6 miljard dollar moet vinden voor een betaling aan het IMF. Het is onduidelijk hoe het land de fondsen zal verkrijgen.

Argentinië energie bonanza

Ander belangrijk nieuws dat de Argentijnse peso zou kunnen steunen, is de energiesector. Argentinië zal een energiebonanza hebben nadat een nieuwe pijpleiding is voltooid. Het land zal profiteren van een nieuwe gaspijpleiding vanuit Patagonië, de op een na grootste schaliegasreserve ter wereld.

De pijplijn zal Argentinië helpen om voor het eerst in 13 jaar een netto energie-exporteur te worden. De regering hoopt dat het energieoverschot in 2030 meer dan 18 miljard dollar zal bedragen. In de nabije toekomst zal de pijpleiding de regering helpen minder geld uit te geven aan import. De regering verwacht dit jaar 1,7 miljard dollar te besparen en in 2024 4 miljard dollar.

Toch is de uitdaging voor Argentinië dat de prijzen van aardgas de afgelopen maanden fors zijn gedaald. Extra productie uit Argentinië zou de prijzen langer kunnen drukken. Ook zouden de aanhoudende valutacontroles investeringen in Argentinië kunnen belemmeren.

Enkele van de andere geplande investeringen zijn de Nestor Kirchner-pijpleiding naar San Jeronimo en het omkeren van de stroom van het noorden van Argentinië. Deze laatste pijpleiding is aangelegd om aardgas uit Bolivia te halen.

Ik vermoed dat het paar USD/ARS een korte terugval zal krijgen als Argentinië een deal bereikt met het IMF. We zagen een soortgelijke beweging met de Pakistaanse roepie toen het land een deal bereikte met het IMF.