Nigeriaanse naira (USD/NGN): valuta op scherp in afwachting van nieuwe stijging

De Nigeriaanse naira bleef dinsdagochtend gespannen terwijl investeerders wachtten op het aanstaande rentebesluit van de centrale bank van het land. De officiële wisselkoers van het paar USD/NGN stond op ongeveer 800, een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 820. De koers op de zwarte markt is echter gestegen naar een recordhoogte, naarmate de spread tussen de twee groter wordt.

De Nigeriaanse centrale bank zal dinsdag haar vergadering afronden en een nieuwe renteverhoging doorvoeren in een poging de stijgende inflatie te bestrijden. Deze bijeenkomst komt op een moeilijk moment voor de Nigeriaanse economie.

De Nigeriaanse munteenheid is gekelderd terwijl de inflatie is gestegen tot een recordhoogte. Uit gegevens blijkt dat de officiële wisselkoers ten opzichte van de dollar het jaar begon op 450. Dit betekent dat Nigerianen met naira-spaargeld de waarde van hun bezit hebben zien dalen. De depreciërende naira heeft ook geleid tot een indirecte loonsverlaging terwijl inflatie heeft geleid tot een indirecte belasting.

De inflatie in Nigeria is gestegen. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de inflatie is opgelopen tot boven de 20%. En dit zou erger kunnen worden nadat de belangrijkste olie- en gasmaatschappij de prijzen met 16% had verhoogd. In een rapport waarschuwde Fitch dat de inflatie in Nigeria dit jaar gemiddeld 25,1% zal bedragen. In het rapport staat:

“Deze hervormingen zullen een aanzienlijke opwaartse druk uitoefenen op de consumentenprijzen in de tweede helft van 2023, met een inflatie van gemiddeld 25,1 procent in 2023, het hoogste jaarlijkse percentage sinds de jaren negentig. Dit zal de koopkracht van de consument verder aantasten en de vooruitzichten voor de particuliere consumptie vertroebelen.”

Nigerianen hebben ook de kosten van lenen zien stijgen. De rentetarieven zijn gestegen van 11,50% in maart 2022 naar 18,50%. Analisten zijn van mening dat de bank nog eens een renteverhoging van 50 basispunten zal doorvoeren in een poging de neerstortende naira te redden.

De maatregelen van de Nigeriaanse regering zullen op de lange termijn positief zijn. Door bijvoorbeeld de Nigeriaanse naira vrij te laten zweven, worden internationale bedrijven aangemoedigd om de grootste economie van Afrika te worden. Tegelijkertijd zal het beëindigen van oliesubsidies helpen om de schuld van het land onder controle te houden.

Op korte termijn denken we echter dat de USD/NGN-wisselkoers zal blijven stijgen naarmate de Nigeriaanse naira keldert. Het officiële cijfer zou de komende maanden kunnen crashen tot 900.