Analyse GBP/AUD nu consumenteninflatie in Australië afneemt

De wisselkoers van het pond ten opzichte van de Australische dollar (GBP/AUD) steeg woensdagochtend na de relatief gemengde Australische inflatiecijfers. Het steeg naar 1.9137, boven het dieptepunt van deze week op 1.8932.

Inflatiegegevens Australië

Het belangrijkste AUD nieuws kwam woensdag naar buiten nadat het statistiekbureau van het land de laatste gegevens over de consumenteninflatie had gepubliceerd. Uit de cijfers bleek dat de inflatie in Australië daalde van 1,4% in het eerste kwartaal naar 0,8% in het tweede kwartaal. Die daling was lager dan de mediane schatting van 1,0%. Het daalde van 5,6% naar 5,4% op jaarbasis.

Ondertussen daalde de nauwlettend in de gaten gehouden gemiddelde CPI tot 5,9%, terwijl de gewogen gemiddelde CPI daalde tot 5,4%. Deze cijfers toonden aan dat de inflatie in Australië aan het matigen was, zij het in een langzamer tempo dan verwacht. Een tekort aan huurwoningen was de belangrijkste oorzaak, aangezien de huurprijzen in het kwartaal met 6,7% stegen.

In een verklaring merkte penningmeester Jim Chalmers op dat de regering hard werkte om de inflatie te verlagen. Het was gericht op drie belangrijke punten, waaronder het hebben van een groter begrotingsoverschot, het bieden van ondersteuning en het focussen op problemen aan de aanbodzijde.

Analisten verwachten dat de Reserve Bank of Australia (RBA) de komende maanden de inflatie blijft aanpakken. Een waarschijnlijk scenario is dat de bank de tarieven tijdens de volgende vergadering ongewijzigd laat, gevolgd door een verhoging in de volgende maand.

De koers van GBP/AUD reageert ook op de economische situatie in het VK. In zijn rapport van dinsdag zei het IMF dat sterkere consumentenbestedingen zullen helpen voorkomen dat het VK in een recessie terechtkomt. Het paar zal volgende week reageren op het besluit van de Bank of England waarin de bank naar verwachting de rente met 0,25% zal verhogen.

Technische analyse GBP/AUD

De wisselkoers van het pond naar de AUD steeg na de laatste Australische inflatiecijfers. Het bewoog boven de stijgende trendlijn die in het zwart wordt weergegeven. Het paar oscilleerde ook op de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden terwijl de Klinger-oscillator naar boven wees.

Daarom zal de prijs van het paar GBP/AUD waarschijnlijk in dit kanaal blijven in afwachting van het aanstaande besluit van de Bank of England (BoE). Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken 1.9200. De stop-loss van deze transactie is 1,9000.