PacWest aandelen stijgen 30% op uitkoopdeal van $1,1 miljard

PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW) opende vandaag 30% hoger nadat Bank of California Inc (NYSE: BANC) zei dat het het commerciële bankbedrijf zal kopen voor $1,10 miljard.

Details van PacWest-Banc en California fusie

De fusie met alle aandelen zal elk aandeel van PacWest vervangen door 0,6569 aandelen van Banc of California.

Jared Wolff – de Chief Executive van Banc of California zal het gecombineerde bedrijf blijven leiden, zo staat in het persbericht. In reactie op de aankondiging zei David Long, analist bij Raymond James:

Wij zijn van mening dat de verkoop van PacWest zinvol is voor aandeelhouders, gezien de vele problemen waarmee de bank sinds de bankenpaniek in maart te maken heeft gehad.

Zodra de transactie is voltooid, zal PacWest opereren onder de vlag van de Banc of California. “BANC” is ook in de handel na het nieuws vanmorgen.

PacWest sloot het tweede kwartaal af met een verlies van $207 miljoen

Dit beursnieuws komt slechts enkele uren nadat PacWest een verlies van $207,4 miljoen bekendmaakte voor het tweede financiële kwartaal. Het verkocht vorige maand ook de leningportefeuille van kredietverstrekkers aan Ares Management.

Volgens het persbericht zal het gefuseerde bedrijf $30,5 miljard aan deposito’s, $25,3 miljard aan leningen en $36,1 miljard aan activa hebben. De analist van Raymond James zei vandaag ook:

De deal markeert een structurele transformatie voor BANC en versnelt haar evolutie, met een sterk verbeterd winstgevendheidsprofiel vanaf 2024.

PacWest en Banc of California zullen respectievelijk 47% en 34% van het gezamenlijke bedrijf bezitten. Nog eens 19% zal berusten bij Centerbridge en Warburg, die $400 miljoen aan eigen vermogen volledig hebben toegezegd aan de fusie.