USD/ILS: analyse sjekel nu Moody’s waarschuwt voor Israëlische protesten

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Israëlische sjekel verzwakte deze week toen de gewelddadige protesten in het land aanhielden. De wisselkoers van USD/ILS steeg van een dieptepunt van 3,5531 op 19 juli naar een hoogtepunt van 3,7213, toen traders de impact van de protesten inschatten.

Moody’s waarschuwt voor protesten

Copy link to section

Israël is in een chaos terechtgekomen nadat het parlement de controversiële wet op herziening van de rechterlijke macht van Benjamin Netanyahu had aangenomen. Deze situatie is de ergste crisis in Israël in jaren geworden en het zou erger kunnen worden.

De regering is van mening dat deze nieuwe regels nodig zijn om de macht te verminderen van een rechtbank die wordt gezien als zeer activistisch en die de linkse agenda pusht. Critici zijn daarentegen van mening dat het wetsvoorstel de rechtbank zal verlammen en minderheidsgroepen zal helpen ondermijnen.

Het is niet duidelijk welke invloed deze protesten zullen hebben op de Israëlische economie. In een notitie waarschuwden analisten van Moody’s dat de protesten een aanzienlijk risico vormen voor de economie. De analisten verwachten dat de economie in 2023 en 2024 met 3% zal groeien. In de nota is geen rekening gehouden met een negatief effect van een aanhoudende crisis.

De meeste kredietbeoordelaars, waaronder Fitch, S&P Global en Moody’s, hebben de kredietrating van het land opnieuw bevestigd als stabiel. Ze zijn niettemin van mening dat deze protesten kunnen leiden tot meer zwakte van de economie.

Ondertussen handhaafde de Bank of Israel de rentetarieven in juli stabiel op 4,75%, maar waarschuwde dat een verhoging mogelijk is als de inflatie een tijdje hoger blijft. Dat was het hoogste niveau sinds 2006. De gouverneur van de centrale bank zei:

“Als we zien dat de omgeving niet convergeert zoals we dachten… zullen we niet aarzelen om de rente verder te verhogen. We schatten in dat we de rente nog een tijdje op een vrij hoog niveau moeten houden.”

Technische analyse USD/ILS

Copy link to section

USD/ILS-grafiek door TradingView

De USD ten opzichte van de Israëlische shekel bevindt zich al een tijdje in een bullish trend. Het paar vormde een stijgend kanaal dat in het zwart is weergegeven. Dit kanaal verbindt het laagste en hoogste niveau sinds augustus vorig jaar.

Het is iets boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen, terwijl de MACD rondhangt op het neutrale punt. Het paar zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op de bovenkant van het kanaal op 3,80.