Meta rapporteert sterk Q2: ‘dit is specifiek voor Meta’

De aandelen van Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) stegen met 6,0% in verlengde uren nadat de techgigant beter dan verwachte resultaten rapporteerde voor zijn fiscale tweede kwartaal.

Meta aandelen stijgen op goede guidance

Het aandeel reageert ook op de omzetverwachtingen voor het huidige kwartaal, die beter waren dan de schattingen van Street. Meta voorspelt nu dat de omzet in het derde kwartaal tussen $32 miljard en $34,5 miljard zal dalen.

Ter vergelijking: analisten zaten op $31,2 miljard. Mark Mahaney, hoofd internetonderzoek bij Evercore ISI, reageerde vandaag op de winstdruk:

De gebruikersaantallen waren goed. Maar wat echt opviel, is de versnelling van de omzetgroei … Ik denk niet dat internetadvertenties weer op gang komen. Dit is metaspecifiek.

Hij is ervan overtuigd dat de tegenwind in verband met de Apple iOS-privacywijzigingen nu in de achteruitkijkspiegel zit. Year-to-date zijn Meta-aandelen nu maar liefst 150% gestegen.

Meta verlaagt de CAPEX-verwachtingen

Meta Platforms zei in het winstpersbericht ook dat de kapitaaluitgaven dit jaar naar verwachting $30 miljard zouden bedragen, aan de bovenkant van het bereik.

De multinational had eerder geleid tot $33 miljard. De analist van Evercore ISI voegde toe:

We hebben deze meerdere productcycli. Als je een echt herstellende advertentiemarkt toevoegt, zullen deze groeipercentages veel hoger zijn dan mensen dachten.

Meta ziet echter volgend jaar een stijging van de kapitaaluitgaven, aangezien het meer investeert in datacenters en servers om zijn voetafdruk in generatieve kunstmatige intelligentie uit te breiden.

Meta doet het goed in de reclame

Andere opmerkelijke cijfers in het inkomstenrapport zijn onder meer een toename van 34% op jaarbasis in advertentievertoningen in de ‘familie van apps’ van het bedrijf. De gemiddelde prijs per advertentie daalde echter met 16%. Op CNBC’s “Closing Bell: Overtime” merkte Mahaney op:

Volgend kwartaal verwachten ze dat de groei van de advertentie-inkomsten boven de 20% zal uitkomen. De markt dacht dat ze misschien tegen het kwartaal van december 20% zouden bereiken. Ze zijn een kwart sneller. Dat is de grote verrassing.

Meta Platforms sloot het tweede kwartaal af met een 14% lager personeelsbestand dan vorig jaar. Eerder deze maand lanceerde Mark Zuckerberg ‘Threads’ om te concurreren met Elon Musk’s Twitter.

Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight”-rating op Meta aandelen.

Momentopname van de inkomsten van Meta Platforms Q2

Inkomsten $7,79 miljard tegenover $6,7 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel verbeterde ook van $2,46 naar $2,98

De omzet steeg jaar-op-jaar met 11% tot $32 miljard

Consensus was $ 2,91 per aandeel op $31,1 miljard omzet

DAU’s in de hele reeks apps bereikten 3,07 miljard – een stijging van 7,0%

$10,63 aan ARPU overtrof ook de verwachtingen met 41 cent

Meta Platforms constateerde een jaarlijkse groei van 12% in de omzet van de “familie van apps”, terwijl de omzet van reality labs met 39% daalde. Mahaney concludeerde:

Er zijn enkele minpunten. [Je zou] graag zien dat ze die metaverse uitgaven aftappen. Dat gebeurt niet. Ze vertellen je dat ze hun metaverse operationele verliezen aanzienlijk zullen vergroten. Maar afgezien daarvan ziet dit er echt goed uit om te verslaan en een kwart te verhogen.

De analist heeft een koersdoel van $350 op Meta aandelen, wat vanaf hier nog een stijging van 10% suggereert.