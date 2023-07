USD/TRY: Lira op de rand na de nieuwe Turkse inflatiewaarschuwing

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/TRY bevindt zich nog steeds op het hoogste niveau ooit, omdat de zorgen over de Turkse economie aanhouden. De koersstijging van USD naar Turkse lira werd verhandeld op 26,95, iets onder het recordhoogtepunt van 27,25.

Inflatie Turkije schiet omhoog

De Turkse lira is dit jaar in een vrije val terechtgekomen doordat de zorgen over de economie aanhielden. En de situatie zou de komende maanden kunnen verslechteren. In een verklaring waarschuwde het hoofd van de Turkse centrale bank dat de inflatie dit jaar zou kunnen oplopen.

De bank verwacht dat de inflatie tegen het einde van het jaar zal oplopen tot 58%. In haar eerdere schatting zei de bank dat de inflatie het jaar zou eindigen op 22,3%. De gouverneur noemde de dalende munteenheid en de recente loonstijgingen.

Daarom verwacht de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT) dat de inflatie zal stijgen vanaf het dieptepunt van juni van 38,2%. Een zwakkere Turkse lira leidt tot hogere inflatie omdat het land de meeste producten zoals olie en aardgas importeert.

De uitdaging voor Turkije is dat de centrale bank niet reageert op de hoge inflatie zoals zou moeten. De bank besloot de rente te verhogen van 8% in juni naar 15%. Vervolgens verhoogde het de rente deze maand naar 17%. Al deze tariefverhogingen waren lager dan wat analisten hadden verwacht.

Turkije staat ook voor andere uitdagingen. Ten eerste is het begrotingstekort de afgelopen maanden enorm opgelopen. Het tekort steeg in juni naar meer dan 219,6 miljard lira, vergeleken met de 118,9 miljard de vorige maand.

Turkije heeft ook zijn buitenlandse reserves zien dalen. Het land bezit nu iets minder dan $50 miljard aan buitenlandse reserves en ongeveer $50 miljard aan goud. Daarom is de kans groot dat het land de komende jaren door een schuldencrisis zal gaan.

Voorspelling USD/TRY

USD/TRY-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de wisselkoers van USD naar TRY in een sterke bullish trend zit. Het is boven alle voortschrijdende gemiddelden gestegen. Tegelijkertijd is de Relative Strength Index (RSI) opgeschoven naar het overboughtniveau.

Daarom denk ik dat de Turkse lira de komende maanden zal blijven stijgen. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken 30. Het enige voorbehoud hiervan is als de CBRT tussenbeide komt en grotere renteverhogingen doorvoert.