Voorspelling zilverprijs: vooruitzichten na het rentebesluit van de Fed

De zilverprijs dreef omhoog nadat de Federal Reserve haar rentebesluit van juli had genomen. Het metaal sprong naar een hoogtepunt van $ 25, wat hoger was dan het dieptepunt van deze maand van $ 22,17. Andere metalen zoals goud en platina bleven na de beslissing binnen een krap bereik.

Besluit van de Federal Reserve

Het grootste economische nieuws deze week was het rentebesluit van de Federal Reserve. Daarin deed de bank wat de meeste analisten verwachtten. Het besloot de rente met 0,25% te verhogen na een pauze in juni. Hierdoor stegen de tarieven tot tussen de 5,25% en 5,50%, het hoogste niveau sinds 2001.

De Fed heeft de toon van de begeleidende verklaring niet gewijzigd. Als zodanig herhaalden de functionarissen dat de strijd tegen de inflatie nog moet worden gewonnen en dat het klaar staat om de rente te verhogen als de rente hoog blijft.

Toch denk ik dat de bank nu klaar is met het verhogen van de rente, aangezien de inflatie sneller daalt dan verwacht. De totale consumentenprijsindex (CPI) daalde van een piek van 9,1% in 2021 naar 3,0% in juni. Ook de kerninflatie daalde naar 4,8%. In een notitie zei een analist bij Citadel Securities:

“Voor dit laatste deel van de aanhaalcyclus is het logisch om het in de loop van de tijd uit te rekken. Ze zijn aan het finetunen. Ze weten de exacte bestemming niet. Het is logisch om dat langzaam te doen.”

Zilver is, net als andere edelmetalen, sterk verbonden aan de acties van de Federal Reserve. In de meeste gevallen stijgt zilver als de Fed mild klinkt en vice versa.

Er waren deze week andere katalysatoren voor de zilverprijs. Zo onthulde China een reeks stimuleringspakketten om de worstelende economie een boost te geven. Tegelijkertijd verbeterde het IMF de economische vooruitzichten.

Voorspelling zilverprijs

De daggrafiek laat zien dat de zilverprijs deze week omhoog is gedreven. De prijs is nu iets boven het belangrijke weerstandsniveau van $24,55 gestegen, het hoogste punt op 11 januari. Zilver is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gesprongen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) iets onder het overboughtniveau is gezakt.

De vooruitzichten voor zilver zijn bullish, met het volgende belangrijkste niveau om in de gaten te houden $26,05, het hoogste niveau op 5 mei. Een beweging onder de steun op $24,50 maakt de bullish weergave ongeldig.