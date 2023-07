Shell PLC (LON: SHEL) staat vanmorgen in het rood na een significante jaar-op-jaar daling van de winst over het tweede kwartaal.

Met $5,07 miljard daalden de aangepaste inkomsten niet alleen met meer dan 50% ten opzichte van een jaar geleden, maar misten ze ook de Street-consensus met ongeveer een half miljard dollar.

Shell schreef de zwakte vooral toe aan lagere olie- en gasprijzen. Toch zei CEO Wael Sawan vandaag op CNBC’s “Squawk Box Europe“:

We hebben een evenwichtige energietransitiestrategie. We zijn gericht op het creëren van meer waarde met minder uitstoot. We zullen aan alle hefbomen blijven trekken om waarde te genereren [en] onze agressieve emissiereductiedoelstellingen te blijven halen.

Andere redenen die worden genoemd voor de winstdaling zijn onder meer lagere volumes, lagere raffinagemarges en een zwakte in LNG-handel en -optimalisatie.

Desalniettemin zei Shell in het derde kwartaal voor $3,0 miljard aan eigen aandelen terug te kopen. Volgens de algemeen directeur:

De manier waarop we het bedrijf door de energietransitie kunnen leiden, is door aandeelhoudersrendement te leveren en dit op een schaalbare manier te doen voor de komende jaren.

Aan het einde van het derde kwartaal zal de energiegigant waarschijnlijk een nieuw aandeleninkoopprogramma lanceren van ten minste $2,5 miljard, volgens het persbericht.

Op donderdag kondigde het ook een driemaandelijks dividend aan van $0,331 per aandeel tegenover $0,25 per aandeel een jaar geleden. Shell aandelen worden momenteel verhandeld tegen dezelfde prijs als waartegen het jaar begon.

Andere opmerkelijke cijfers in de driemaandelijkse update zijn $15,13 miljard aan kasstroom uit operaties – een stijging van 7,0%. Analisten hadden in plaats daarvan 14,62 miljard dollar gevraagd. CEO Sawan voegde toe:

We hebben een OPEX-verlaging van $2 miljard tot $3 miljard aangekondigd. Dat zal resulteren in een groei van de vrije kasstroom per aandeel met ongeveer 10% per jaar tussen nu en 25. Dat zal een overtuigende investering zijn voor onze aandeelhouders.