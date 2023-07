Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De S&P 500 vertoont vandaag een stijgende lijn nadat het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics liet weten dat de prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen in juni in lijn met de verwachtingen steeg.

Stephanie Link blijft optimistisch over aandelen

Voor de maand was de voorkeursinflatiemeter van de Fed vorige maand 0,2% hoger.

Exclusief voedsel en energie boekte de kern-PCE 4,1% meer dan vorig jaar, vergeleken met de schatting van de Dow Jones van 4,2%. Stephanie Link van Hightower herhaalde vandaag haar positieve standpunt over aandelen en zei:

Ik denk dat de economische gegevens een zachte landing ondersteunen, althans voorlopig. De consument is veerkrachtig geweest omdat banen zo sterk zijn geweest. De lonen zijn omhoog.

Het persoonlijk inkomen is vandaag met 0,3% gestegen – iets onder de schattingen. Een stijging van de uitgaven met 0,5% lag echter in de lijn.

Amerikaanse economie blijft veerkrachtig

De totale PCE steeg in juni met 3,0% op jaarbasis – de laagste waarde sinds maart 2021. Voor de maand vertraagde het verder tot 0,2%.

Merk op dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal ook met 2,4% groeide, beter dan verwacht. Op CNBC’s “Squawk Box” voegde Link toe:

44% van de bedrijven heeft tot nu toe gerapporteerd, 80% presteert beter en de winst groeit in totaal met ongeveer 3,0%. Dat is veel beter dan wat mensen dachten. We hebben nog een lange weg te gaan, maar so far so good.

Het beursnieuws komt een paar dagen nadat de Amerikaanse Federal Reserve de rente met nog eens 25 basispunten heeft verhoogd. S&P 500 is op het moment van schrijven ongeveer 20% gestegen voor het jaar.